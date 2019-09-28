Поліцейські затримали мешканця Трускавця, який керував викраденим автомобілем

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Працівники екіпажу сектору реагування патрульної поліції Пустомитівського відділу поліції сьогодні, 28 вересня, о 1.45 на вулиці Львівській в селі Зимна Вода виявили автомобіль «Тойота Лендкрузер», на якому були видимі ознаки технічних пошкоджень. На законну вимогу правоохоронців водій не зупинився, а навпаки, збільшивши швидкість, почав втікати.

Повідомивши чергових, поліцейські розпочали переслідування утікача, який рухався в напрямку міста Городок. Поблизу села Бартатів водій з’їхав у ліс і, залишивши автомобіль, кинувся втікати.

Поліцейські затримали його та встановили, що це 58-річний мешканець міста Трускавець.

Також було встановлено, що автомобіль, на якому він пересувався, є викраденим та від 6 вересня перебуває у розшуку поліцією Хмельниччини.

На зловмисника працівники Пустомитівського відділу поліції склали адмінпротокол за ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та постанови за ч.1 ст.121 (Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) КУпАП.

Зараз правоохоронці перевіряють правопорушника на причетність до незаконного заволодіння автомобілем «Тойота Лендкрузер».

Відділ комунікації поліції Львівської області

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