Поліцейські затримали зловмисника, який жорстоко побив свого племінника

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5 травня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків однієї з дрогобицьких лікарень про пацієнта, госпіталізованого в реанімацію з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, переломи кісток черепа».

До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група, співробітники кримінальної поліції та інших служб Дрогобицького районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу травмованого – 35-річного мешканця одного з сіл району.

Проведеними заходами також було встановлено, що тілесні ушкодження чоловік отримав під час конфлікту зі своїм 57-річним родичем – дядьком, який жорстоко побив його.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький РВП

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