Позачерговий виконком розглянув технічні питання

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Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, сьогодні, 20 жовтня, під головуванням міського голови Андрія Кульчинського відбулося позачергове засідання виконкому Трускавецької міської ради, на якому було розглянуто ряд технічних питань.

Перше з них – про зменшення обсягу субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проєктів на 2020 рік. Відповідно до розпорядження голови Львівської ОДА М. Козицького № 879 від 07.10.2020 р. суму субвенції зменшено на 400 тис. грн. Мова про кошти, які мали піти на реконструкцію фасаду д/у «Дзвіночок», але через судову тяганину після оголошення результатів тендеру проєкт так і не був розпочатий. Шкода, звісно, але тішить хоча б те, що замість втрачених 400 тисяч гривень на дошкільний заклад місто отримує додатковий мільйон на завершення реконструкції школи-гімназії.

Наступним члени виконкому розглянули питання «Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами виконавчого комітету Трускавецької міської ради на 2020 рік». За цією назвою криється банальна закупівля засобів захисту для членів ДВК на місцеві вибори.

Також на виконкомі затвердили акти на списання основних засобів, що на балансі комунального підприємства «Парк Курортний», та затвердили новий тариф громадських вбиралень, які обслуговує це підприємство. Відтепер відвідини туалету коштуватимуть не 3, а 4 грн.

На завершення виконком розглянув ряд питань Служби у справах дітей, які стосуються опіки та піклування над неповнолітніми та малолітніми дітьми.

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