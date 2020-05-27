Про порядок зрізання зелених насаджень, які заважають сусідам

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Розповідає головний спеціаліст Бориславського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Ляхович.

– Часто можна почути суперечки між сусідами, які намагаються з’ясувати, чиє ж дерево: розлоге та крислате – росте на земельній ділянці?

– А нам доводилося допомагати клієнтам у справах, де були такі правові суперечки. Відповідаючи на Ваше питання, звертаю увагу читачів до статті 373 Цивільного кодексу України ідо статті 79 Земельного кодексу України. У них зазначено, що право власності на земельну ділянку поширюється на багаторічні насадження, які на ній знаходяться. Отож, яким би крислатим та розлогим не було дерево, та не сягало своїми гілками повітряного простору сусідської земельної ділянки, воно належатиме тій особі, хто має власність на земельну ділянку, на якій воно росте.

– Чи може сусід – власник іншої земельної ділянки – обрізати корені дерева, які проникають на його земельну ділянку, якщо вони йому заважають?

– Зелені насадження (дерева, кущі тощо), які ростуть на сусідній земельній ділянці або ж на межі земельних ділянок, можуть створювати певні незручності для ефективного використання земельної ділянки за цільовим призначенням. За таких обставин Земельний кодекс України передбачає можливість стороні, якій заважають зелені насадження, захистити свої законні інтереси. Стаття 105 Земельного кодексу України передбачає право власників та землекористувачів земельних ділянок відрізати корені та гілки дерев і кущів, які проникають з сусідньої земельної ділянки, у випадку, якщо таке проникнення є перепоною для використання земельної ділянки за цільовим призначенням.

– А де можна дізнатися, яким є цільове призначення земельної ділянки?

– Цільове призначення земельної ділянки може вказуватися в державному акті на право власності на земельну ділянку, свідоцтві про право на спадщину, витязі з Державного земельного кадастру, договорі оренди земельної ділянки, тощо.

– А якщо дерево росте на межі сусідських земельних ділянок, кому належать плоди з нього?

– Такі дерева, відповідно статті 109 Земельного кодексу України, а також плоди цих дерев належать власникам сусідніх ділянок у рівних частинах. Кожен із сусідів має право вимагати ліквідації дерев, які стоять на спільній межі. Витрати на ліквідацію цих дерев покладаються на сусідів у рівних частинах. Сусід, котрий вимагає ліквідації дерев, які стоять на спільній межі, повинен один нести витрати на ліквідацію дерев, якщо інший сусід відмовляється від своїх прав на дерева. Дерева які стоять на спільній межі, можна ліквідувати самостійно або спільно з сусідом. У такому випадку зрізання проводяться:

– за рішенням власників (сусідів) земельних ділянок (витрати на ліквідацію цих дерев покладаються на сусідів у рівних частинах);

– за рішенням одного сусіда, який вимагає ліквідації дерев, якщо інший сусід відмовляється від своїх прав на дерева (витрати на ліквідацію цих дерев покладаються на сусіда-ініціатора).

Також сусід самостійно може відрізати корені дерев, які проникають із сусідньої земельної ділянки.

Водночас звертаю увагу, що вимога на ліквідацію дерев (кущів) виключається, якщо вони служать межовими знаками і залежно від обставин не можуть бути замінені іншими межовими знаками.

Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

У разі необхідності для отримання: правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, тел. 0971818351 Трускавецьке бюро правової допомоги,

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро),

– залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян.

Дистанційний пункт консультування бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися:

– довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

– зателефонувавши на гарячу лінію: 0800 21 31 03.

Марія Бойко

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