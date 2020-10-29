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Продовжуємо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Земельні правовідносини є складними і часто люди потребують фахового роз’яснення доступною для них мовою. Сьогодні у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» консультує головний спеціаліст Трускавецького бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Софія Кілівнік. Тема консультації: «Правове регулювання спільної власності кількох осіб на земельну ділянку».

– Пані Софіє, скажіть, чи дійсно нашим законодавством передбачено, що одна земельна ділянка може перебувати у власності кількох осіб, якими нормативно-правовими актами регулюється це питання?

– Досить поширеними є випадки, коли будинок належать декільком співвласникам, і кількість таких співвласників законом необмежена. Земельна ділянка під будинком і навколо нього має цільове призначення – «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» і повинна перебувати у спільній частковій власності усіх співвласників.

Право на спільне володіння однією земельною ділянку закріплене ст. 86 Земельного кодексу України. Певні аспекти реалізації цього права регулюються окремими статтями Цивільного кодексу України. Зокрема, стаття 355 Цивільного кодексу України зазначає, що майно, яке є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно).

– Нам доводилося чути про такі два поняття «спільна сумісна» та «спільна часткова власність». Скажіть будь ласка, чи це різновиди спільної власності? В яких випадках ці види прав виникають?

– Земельна ділянка може належати двом і більше особам на праві спільної сумісної (в тому випадку, коли частки співвласників не є визначеними), чи спільної часткової власності (коли частки кожного із співвласників є визначеними). Зазначені види суттєво різняться між собою. Законом встановлено вичерпний перелік випадків, в яких виникає право спільної сумісної власності на земельну ділянку. Так, у спільній сумісній власності перебувають земельні ділянки:

а) подружжя;

б) членів фермерського господарства, якщо інше не передбачено угодою між ними;

в) співвласників жилого будинку;

г) співвласників багатоквартирного будинку.

Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає в таких випадках :

а) при добровільному об’єднанні власниками належних їм земельних ділянок;

б) при придбанні у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільно-правовими угодами;

в) при прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або більше особами;

г) за рішенням суду.

– Якщо в земельної ділянки є один власник, то відповідно він володіє та розпоряджається нею на власний розсуд, а якщо ж власниками є одночасно декілька осіб? Як тоді ними реалізовується право власності на земельну ділянку?

– Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній власності, здійснюються за згодою всіх співвласників згідно з договором, тобто рішення щодо володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою повинні бути спільними та одностайно схваленими усіма співвласниками, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку. Договір про спільну часткову власність на земельну ділянку укладається в письмовій формі та посвідчується нотаріально.

Звертаю увагу читачів, що при реалізації права власності співвласниками щодо спільного майна потрібно враховувати правову природу такої власності, бо співвласникам належить так звана ідеальна частка у праві власності на спільне майно, яка є абстрактним вираженням співвідношення в обсязі прав співвласників спільної власності. Отже, кожному з них належить не частка у спільному майні, а частка у праві власності на це майно.

– Розкажіть, будь ласка, які права є у співвласників земельної ділянки.

– Учасник спільної часткової власності на земельну ділянку має право:

а) вимагати виділення належної йому частки зі складу земельної ділянки як окремо, так і разом з іншими учасниками, які вимагають виділення, а у разі неможливості виділення частки – вимагати відповідної компенсації;

б) на отримання в його володіння, користування частини спільної земельної ділянки, що відповідає розміру належної йому частки;

в) на доходи від використання спільної земельної ділянки відповідно до розміру своєї частки;

г) переважне право купівлі частки відповідно до закону при продажу учасником належної йому частки у спільній частковій власності на земельну ділянку.

– А тепер опишіть будь ласка й обов’язки, які є у співвласників земельної ділянки.

– Водночас на учасника спільної часткової власності на земельну ділянку покладено ряд обов’язків: він повинен брати участь у сплаті податків, зборів і платежів, у витратах для утримання і зберігання спільної земельної ділянки, а також нести відповідальність перед третіми особами за зобов’язаннями, пов’язаними зі спільною земельною ділянкою.

– Чи може один із співвласників продати свою частку без згоди решти власників?

– Так, дійсно, співвласник має право відчужити (продати) свою частку, проте тут є кілька нюансів, на які звертаю увагу читачів. Земельна ділянка може бути відчужена як іншим співвласникам, так й іншим особам. При цьому, інші учасники спільної часткової власності мають переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності на земельну ділянку, що продається.

Співвласник який має намір продати свою частку зобов’язаний письмово повідомити інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає. У У випадку, якщо інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснять цього права протягом одного місяця від дня отримання ними повідомлення, продавець має право продати свою частку іншій особі. Якщо бажання придбати частку у праві спільної часткової власності виявили кілька співвласників, продавець має право вибору покупця.

– Чому дотримання цієї процедури є важливою?

– Необхідність дотримання цього порядку є важливою, адже у разі продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням переважного права купівлі співвласник може пред’явити до суду позов про переведення на нього прав та обов’язків покупця.

Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що земельна ділянка може належати двом і більше особам на праві спільної сумісної (в тому випадку коли частки співвласників не є визначеними) чи спільної часткової власності (тобто коли частки кожного із співвласників є визначеними). Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній власності, здійснюються за згодою всіх співвласників згідно з договором, тобто рішення щодо володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою повинні бути спільними та одностайно схваленими усіма співвласниками

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Ми і надалі продовжимо наші консультації у сфері земельного законодавства. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03,

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро),

– залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян.

Дистанційний пункт консультування бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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