Приватизовуємо земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства

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Продовжуємо співпрацю із Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні із директором Марією Николаїшин говоримо про те, як безоплатно приватизувати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства.

– Пані Маріє, з чого слід почати громадянинові, аби безоплатно приватизувати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства?

– Для отримання безоплатно у власність земельної ділянки із земель комунальної власності Вам необхідно звернутися із клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою до відповідного органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, тобто до місцевої ради у тому разі,якщо питання стосуються земель комунальної власності, які розташовані в населених пунктах, що входять до меж цієї сільської ради. Якщо ж питання стосується земель державної власності слід звернутися до Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. У клопотанні зазначити цільове призначення земельної ділянки. Звертаю Вашу увагу, що таке клопотання можна направити і в електронній формі.

Рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або про відмову у наданні такого дозволу має бути прийнято в місячний строк з часу подання Вами клопотання. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою, техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у визначеному порядку.

Після прийняття уповноваженим органом рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Вам потрібно замовити, уклавши договіріз землевпорядною організацією, виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Власне, у цьому документі повинні бути вказані точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати і складений кадастровий план земельної ділянки для внесення в майбутньому відомостей про виділену земельну ділянку до Державного земельного кадастру. Термін виконання робіт згідно із законодавством не може перевищувати 6 місяців.

Далі цей проект відведення земельної ділянки підлягає погодженню з:

– територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;

– управлінням з питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації або місцевої ради (у випадку місцезнаходження земельної ділянки у межах населеного пункту або на якій планується розташування об’єкта будівництва);

– іншими організаціями (органами лісового, водного господарства, охорони культурної спадщини, екології тощо) в окремих індивідуальних випадках.

Строк розгляду: протягом 10 робочих днів з дня одержання проекту або його копії відповідні органи зобов’язані безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

Підставою для відмови може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.

Потім треба зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі. Для реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі необхідно звернутися до територіального органу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за місцем розташування земельної ділянки із:

– заявою про внесення відомостей до Державного земельного кадастру;оригіналом документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (погоджений проект землеустрою, за потреби, позитивний висновок експертизи);

– документацією із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Строк розгляду цієї заяви до 14 днів. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється безоплатно. Заявнику для підтвердження державної реєстрації безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, в якому зазначаються відомості внесені до Поземельної книги, зокрема, кадастровий номер, а також є сформований кадастровий план земельної ділянки.

Вам теж необхідно затвердити проект землеустрою. Для затвердження проекту землеустрою необхідно надати до місцевої ради або місцевої державної адміністрації клопотання про затвердження проекту землеустрою.

До клопотання додаються:екземпляр погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Замовити цю послугу також можна на порталі державних послуг iGov.org.ua. Строк розгляду: 2 тижні з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із Законом України “Про державну експертизу землевпорядної документації” після отримання позитивного висновку такої експертизи). Рішення про затвердження проекту землеустрою є одночасно рішенням про передачу земельної ділянку у власність.

І останній етап – реєстрація права власності на земельну ділянку. Для того Вам слід звернутися до центру надання адміністративних послуг або до нотаріуса.

Документи, які подаються для реєстрації:

– заява встановленої форми;

– документ, що посвідчує особу;

– засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки;

– витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

– документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно – в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (частина перша статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”). Строк розгляду: до 5 робочих днів.

– Ще раз підсумуйте, будь ласка, пані Маріє, алгоритм дій, які треба виконати громадянинові для того, аби безкоштовно приватизувати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства?

– Аби безкоштовно приватизувати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства необхідно пройти послідовно кілька етапів:

1) звернутися із клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою до сільської ради або ж до Головного управління Держгеокадастру у Львівській області;

2) замовити, уклавши договір із землевпорядною організацією, виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

3) погодити проект відведення земельної ділянки з відповідними установами;

4) зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;

5) затвердити проект землеустрою, подавши відповідне клопотання до місцевої ради або місцевої державної адміністрації;

6) зареєструвати право власності на земельну ділянку.

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Консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України». Детальніше для отримання консультації Ви можете звернутися до бюро правової допомоги, які на Дрогобиччині працюють з першого вересня 2016 року.

Фахівці бюро приймають за адресами: м. Борислав, вул. Міцкевича, 64; м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70; м. Трускавець, пл. Чорновола,2 (дистанційний пункт консультування). Прийом громадян із 8.00 до 17.00. А Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О.Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8. 00 до 17.00.

Марія Бойко

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