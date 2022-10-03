Про спадкування за законом спадкоємцями другої та третьої черги

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Ми продовжуємо нашу розмову, яка стосується питання спадкування майна. Сьогодні пропонуємо Вам, шановні читачі, дізнатися, як відбувається спадкування майна за законом спадкоємцями другої та третьої черги. З цього приводу спілкуємося із Андрієм Турчинським – головним юристом Жидачівського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Насамперед зазначаю, що кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття.

– Як спадкоємці однієї черги ділять спадкове майно?

– У межах однієї і тієї самої черги спадкоємці спадкують майно померлого у рівних частках.

– Хто належить до другої черги спадкування за законом?

– До другої черги право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.

– Розкажіть, будь ласка, як відбувається спадкування за законом другої черги?

– Рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері залучаються до спадкування за відсутності спадкоємців першої черги. Зауважу, у разі якщо хто-небудь зі спадкоємців першої черги живий і виявив бажання прийняти спадщину або прийняв її, спадкоємці другої черги до спадкування не залучаються. Брати і сестри є спадкоємцями померлого незалежно від того, чи є вони повнорідними (мають обох спільних батьків) чи неповно-рідними (мають спільного батька або спільну матір). Важливо, що не успадковують один після одного зведені брати і сестри, якщо вони не мають спільних батьків.

– Як можна підтвердити родинні відносини при спадкування за законом другої черги?

– Для встановлення факту споріднення необхідне подання відповідних документів, а саме:

– свідоцтвами органів РАЦС про народження;

– виписками з книг запису актів цивільного стану;

– записами в паспортах про дітей.

Наприклад, щоб підтвердити родинні відносини між спадкодавцем і спадкоємцем – братами, необхідно подати свідоцтва про народження спадкодавця і спадкоємця, і якщо в цих свідоцтвах батьки – одні й ті самі особи, то можна стверджувати, що спадкодавець і спадкоємець – брати.

– А якщо немає таких документів, скажімо, вони втрачені, як тоді бути?

– Цікаве питання. Так ось: у разі неможливості подання зазначених документів факт родинних відносин може бути встановлений судом.

– Хто належить до третьої черги спадкування за законом?

– До третьої черги право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця;

– Розкажіть, будь ласка, як відбувається спадкування за законом третьої черги?

– Третя черга спадкоємців спадкує за відсутності перших двох черг, або якщо всі спадкоємці попередніх черг відмовилися від спадщини, не прийняли спадщину, усунені від права на спадкування.

– Як можна підтвердити родинні відносини при спадкування за законом третьої черги?

– Родинні відносини підтверджуються відповідними документами. Зокрема, це можуть бути свідоцтва про народження батьків спадкодавця та їх братів або сестер, у яких зазначені спільні батьки. Крім того, якщо в паспортах є відомості про дітей, де зазначені батько чи мати спадкодавця та його брат або сестра, то це може підтверджувати, що брат або сестра батьків спадкодавця є його рідним дядьком або тіткою. Знову ж таки у разі неможливості подання зазначених документів факт родинних відносин встановлюється судом.

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Наступного разу ми продовжимо нашу розмову про осіб, які належать до четвертої та п’ятої черги спадкування за законом. Наразі нагадуємо, що отримати безоплатну правову допомогу Ви зможете, звернувшись до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, пл. Чорновола, 2.

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