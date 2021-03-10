Про способи розірвання шлюбу

0 SHARES Share Tweet

Розповідає Андрій Турчинський – головний спеціаліст Жидачівського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Які підстави для припинення шлюбу?

– Відповідно до статті 104 Сімейного кодексу України підставами припинення шлюбу є:смерть одного з подружжя або оголошення його померлим, та припинення шлюбу внаслідок його розірвання. Сімейний кодексу України розділяє два випадки розірвання шлюбу: розірвання шлюбу здійснюється органом державної реєстрації актів цивільного стану, та судом.

– У якому випадку розірвання шлюбу здійснюється органом державної реєстрації актів цивільного стану?

– Так, подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу. Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана. Також шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя визнаний безвісно відсутнім або визнаний недієздатним. В таких випадках шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

– Чи можна визнати розірвання шлюбу фіктивним?

– Звісно, можна. За заявою заінтересованої особи розірвання шлюбу, може бути визнане судом фіктивним, якщо буде встановлено, що жінка та чоловік продовжували проживати однією сім’єю і не мали наміру припинити шлюбні відносини.На підставі рішення суду актовий запис про розірвання шлюбу та Свідоцтво про розірвання шлюбу анулюються органом державної реєстрації актів цивільного стану.

– Як відбувається розірвання шлюбу судом за спільною заявою подружжя, яке має дітей?

– Подружжя, у якого є діти, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу. Разом із такою заявою може бути поданий і письмовий договір про те, з ким із них будуть проживати діти. У договорі варто також зазначити й те, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.Також хочу звернути увагу й на можливість укладення договору між колишнім подружжям про сплату аліментів на дитину. У ньому зазначається спосіб та розмір аліментів на дитину. Він має бути нотаріально посвідчений, оскільки у разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Зазначу, що суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, після спливу одного місяця від дня подання заяви, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.

– Чи можна розірвати шлюб за позовом одного з подружжя?

– Позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя. Але протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений. Однак, є винятки, які дають можливість за попередньо названих умов розірвати шлюб. До них належать: коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини. Також, чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою. Аналогічно, чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.

Окремо варто зазначити, що опікун має право пред’явити позов про розірвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним. Під час розгляду позову одного з подружжя про розірвання шлюбу суд з’ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини з інвалідністю та інші обставини життя подружжя. Якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечить інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, тоді суд постановляє рішення про розірвання шлюбу.

– Чи можна змінювати своє прізвище після розірвання шлюбу?

– Особа, яка змінила своє прізвище у зв’язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

– Якими документами засвідчується розірвання шлюбу?

– Розірвання шлюбу, здійснене органами державної реєстрації актів цивільного стану, засвідчується Свідоцтвом про розірвання шлюбу, а документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили.

– Коли можна знову одружуватися?

– Після розірвання шлюбу та одержання Свідоцтва про розірвання шлюбу або рішення суду, яке набрало законної сили, особа має право на повторний шлюб.

***

Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на адресу електронної пошти: truskavets@legalaid.lviv.ua

– залишивши своє звернення у скриньці для звернень громадян.

Бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)