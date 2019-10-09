На Буковиці пройде «Перший Гірський Кубок Карпат» зі скандинавської ходьби

09.10.2019 | Filed under: Новини

У неділю, 27 жовтня, відбудеться «Перший Гірський Кубок Карпат» зі скандинавської ходьби. Змагання відбуватимуться на гірськолижному комплексі «Буковиця» (м. Борислав), за 2 км від Трускавця. У змаганнях можуть брати участь дорослі і діти (пільгова реєстрація), а також люди з обмеженими можливостями (пільгова реєстрація).

Дистанції змагань – 2,5 км (діти та категорія людей з обмеженими можливостями); 5,2 км; 10,4 км по чудовій гірській місцевості. Змагання обслуговуватимуть сертифіковані судді Української Федерації скандинавської ходьби. Для популяризації скандинавської ходьби пройде «Флешмоб 1,25 км – Живи великими кроками!»  (безкоштовно).

Організатори змагань: ВГО «Українська Федерація скандинавської ходьби», ГК «Буковиця», ГО «Спорт для всіх», Клуб «Карпатія», «Школа оздоровчої скандинавської ходьби». Захід проходить за підтримки Трускавецької міської ради.

З Трускавця до місця проведення змагань будуть організовані автобуси (від міської ради). Початок змагань о 10.00. Реєстрація та подробиці тут.

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