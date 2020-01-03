На Відкритому Чемпіонаті області з жиму лежачи трускавчани завоювали призові місця

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28-29 грудня 2019 року у м. Новояворівськ відбувся Відкритий Чемпіонат Львівської області з класичного жиму лежачи та жиму лежачи пам’яті Михайла Невзорова серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок, чоловіків та жінок, ветеранів.

Трускавчани, вихованці тренера Собка Леоніда Григоровича, стали призерами Чемпіонату.

Фізяр Юлія здобула І місце серед жінок у ваговій категорії 57 кг, з результатом 65 кг, а також І місце в абсолютній першості серед жінок з результатом 587 очок.

Бабак Уляна здобула ІІ місце серед юніорок у ваговій категорії 63 кг, з результатом 50 кг.

Романяк Тетяна зайняла ІІ місце серед юніорок у ваговій категорії 52 кг, з результатом 40 кг.

Ходак Ярослав здобув І місце серед юніорів, у ваговій категорії 83 кг, з результатом 152,5 кг, а також ІІІ місце в абсолютній першості серед юніорів з результатом 627 очок.

Шемигон Владислав, учень СШЗ №2-гімназії, здобув ІІІ місце серед юніорів у ваговій категорії 57 кг, з результатом 40 кг.

Трускавчанин Олар Петро здобув І місце у ваговій категорії 105 кг з результатом 170 кг.

Вітаємо наших спортсменів і бажаємо нових яскравих звершень!

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