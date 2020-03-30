Про відпустку без збереження заробітної плати на період оголошення карантину

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Розповідає головний спеціаліст Миколаївського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Лілія Корінець.

– Пані Ліліє, скажіть будь ласка, чому саме говоримо сьогодні про відпустку без збереження заробітної плати?

– Багато наших клієнтів телефонують із запитаннями, які стосуються оформлення відпустки без збереження заробітної плати у цей період. Саме це нас спонукало надати розгорнуту консультацію на таку тему.

– Чи законодавством урегульовано надання такої відпустки особам, які мають дітей?

– Дуже слушне питання. Так, пунктом 31 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки» матері або іншій особі для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території надається відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку.

– Чи є визначений перелік інших осіб, яким може надаватися така відпустка?

– Законодавством визначено наступне коло осіб, яким може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на період оголошення карантину:

– матір;

– батько;

– баба;

– дід;

– інші родичі, які фактично доглядають за дитиною;

– особа, яка усиновила дитину;

– особа, яка взяла під опіку дитину;

– один із прийомних батьків;

– один із батьків-вихователів.

Зауважу, що така відпустка має переваги та недоліки, зокрема:

– Перевага: особа у законному порядку має змогу перебувати зі своєю дитиною вдома під час карантину.

– Недолік: особа не отримує у цей період заробітної плати.

Ще хочу наголосити – період, на який оголошено карантин, має бути підтверджений документально. За теперішніх обставин це постанова Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 р. № 211. Окрім цього, запровадження карантину через перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції оголошується органами місцевого самоврядування. Загальноосвітні навчальні заклади у зв’язку з цим видають накази про призупинення навчального процесу. У такому випадку документами, що підтверджують оголошення карантину, для працівників, які хочуть оформити відпустку без збереження заробітної плати, можуть бути довідки з навчальних закладів або копії наказів про призупинення навчального процесу.

– Які ще документи необхідно надати працівникам для оформлення такого виду відпустки?

– Якщо працівник бажає отримати відпустку в період карантину, він повинен подати заяву про надання такої відпустки, до якої долучити копію свідоцтва про народження дитини та документ, який посвідчує відповідний статус працівника.Ознайомившись із заявою про відпуску та документами, долученими до неї, роботодавець зобов’язаний видати наказ (розпорядження) про надання відпустки.

– На який термін надається відпустка?

– Відпустка без збереження заробітної плати надається на період оголошення карантину на відповідній території. Оскільки весь період карантину може тривати кілька тижнів і за потреби може продовжуватися та запроваджуватися кілька разів протягом року, така відпустка може бути продовжена та надаватися стільки разів, скільки впродовж року буде відповідних подій.

– А чи є альтернативні варіанти для працівника, який має дітей?

– Слід зазначити, що окрім відпустки батьки дітей до 14 років на період оголошення карантину можуть скористатися іншими правами і гарантіями, а саме:

– оформити листок непрацездатності в разі, якщо дитина захворіла в період карантину;

– оформити відпустку без збереження заробітної плати, що надається за угодою сторін тривалістю до 15 календарних днів;

– використати щорічну відпустку, а також додаткову соціальну відпустку;

– працювати на умовах неповного робочого часу відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України.

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Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А зараз нагадуємо, що у разі необхідності для отримання: правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: 097 18 18 351 (Трускавецьке бюро правової допомоги),

– надіславши запит в месенджер нашої Фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на адресу електронної пошти: е-mail: truskavets@legalaid.lviv.ua

– skype: Трускавецьке бюро правової допомоги,

– залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян.

Ви можете також скористатися:

– довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

– зателефонувавши на гарячу лінію: 0800 21 31 03.

Марія Бойко

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