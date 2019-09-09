Пропозиції до семінару по «Нафтусі»

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Генеральному директору ПрАТ «Трускавецькурорт»

п. Драновському А.Л.

Шановний Андріане Львовичу!

В Інтернеті опублікована стаття за підписом Віталія Петриківського із посиланнями на Ваші висловлювання про проведення у м. Трускавці семінару по лікувальній воді «Нафтуся» до 70-річчя ГГРЕС, вказуються інші позитивні речі по охороні мінеральних вод і створення спільного підприємства. З тексту статті наміри виглядають благими. І дай Боже, щоб так сталось, щоб громада у черговий раз не була ошукана. Для виключення подібної ситуації всі вказані процеси повинні проходити прозоро.

При підготовці до семінару пропонуємо включити у повістку денну наступні питання, які збільшать довіру до цього заходу і її організаторів:

Провести відкриту для громадськості екскурсію в зону земельної ділянки – родовища лікувальної води «Нафтуся». Показати технологію видобутку, підготовки і відпуску води «Нафтуся». Висвітлити природоохоронні заходи, які проведені останнім часом на вимогу законів про охорону надр і на приписи контролюючих органів. Висвітлити наявний перелік специфічної трускавецькій воді «Нафтуся» автохтонної мікрофлори, що разом із продуктами життєдіяльності являється органічним лікувальним фактором унікальної води. При цьому представити порівняльні дані мікробіологічних досліджень ГГРЕС автохтонної мікрофлори води «Нафтуся» (постійно в ній живучої) в часи, коли ГГРЕС була державним підприємством і в даний час. Пояснити громадськості, коли планується відремонтувати бювет №2, запустити його роботу. Чи, може, йому підготована інша доля? Пояснити громадськості, чому спільне підприємство по видобутку мінводи планується зробити власне з міською радою і її представником-міським головою, що суперечить законодавству, бо міська рада не може мати комерційних функцій, а не створеним міською радою комунальним підприємством ГГРЕС, що відповідає вимогам законодавства про місцеве самоврядування.

З повагою, Лев Грицак, генеральний директор ТзОВ «ГКК «Карпати», голова МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця

Додаткова інформація від «Трускавецького вісника». 16 вересня (понеділок) в м. Трускавці відбудеться семінар на тему: «Трускавецьке родовище мінеральних вод — основа розвитку медичного туризму Львівського регіону». Участь у заході візьмуть провідні спеціалісти в галузі гідрогеології та медичного туризму. Головною темою семінару буде Трускавецьке родовище мінеральних вод та питання, пов’язані з його функціонуванням, утриманням, обслуговуванням та розвитком. Організатором семінару є ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Захід відбудеться в готелі «Міротель» 16 вересня о 14.00.

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