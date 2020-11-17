Простягни свою руку бідному!

17.11.2020 | Filed under: Публікації

«Простягни свою руку бідному» – це заклик Папи Римського Франциска з нагоди ІV Всесвітнього Дня Убогих.

У неділю, 15 листопада, молодь парафії Святого Вартоломея (м. Дрогобич) організували соціальну акцію підтримки самотніх, старших та осіб в потребі, долучившись в такий спосіб до відзначення ІV Всесвітнього Дня Убогих, започаткованого Папою Франциском. В основу Послання Папи Франциска лягли слова зі старозавітної Книги Сираха: «Простягни свою руку бідному» (Сир 7,32) як знак близькості, солідарності і любові. «Подолати бідність любов`ю» – наше завдання за словами Папи Римського.

Напередодні Дня Убогих молодь особисто випікала пряники як символ єднання в цей день з людьми, що є в потребі. Під час проведеного заходу було роздано 260 пряників у парафії Святого Вартоломея (м. Дрогобич) та Успіння Пресвятої Діви Марії (м. Трускавець) та відвідано найбільш потребуючих осіб.

Акція проводилася за підтримки благодійного фонду Карітас-Спес Україна» Римо-Католицької Церкви в Україні за посередництвом «Карітас-Спес» Львівської Архідієцезії РКЦ.

Фундація св. Антонія, м. Дрогобич, Фейсбук

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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