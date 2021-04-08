Псевдомінера з Дрогобича взяли під варту

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Суд задоволив клопотання Франківської окружної прокуратури про обрання раніше судимому 32-річному уродженцю Дрогобича, якого підозрюють у здійсненні завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибелі людей чи іншими тяжкими наслідками (ч. 1 ст. 259 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що чоловік 25 березня цього року, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, близько півночі зателефонував із мобільного телефону на спецлінію «102» та повідомив про замінування Головного залізничного вокзалу м. Львова.

За результатами виїзду спецслужб встановлено, що повідомлення неправдиве. В результаті таких діянь засудженого був порушений режим роботи вокзалу, а також дестабілізовано діяльність служб екстреного реагування.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2 до 6 років

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури

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