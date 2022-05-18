Радість, подарована дітям

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Теплого травневого ранку зібралися дітки разом зі своїми матусями на території благодійного фонду «Карітас» міста Трускавця.

Харків’яни, полтавчани, херсонці та мешканці інших міст України – всі вони прибули до затишного Трускавця, рятуючись від проклятої орди московитів. Адже рашисти вбивають мирних українських людей на окупованій території, у прифронтовій зоні та ще й по всій Україні, сіючи смерть ракетами й бомбами.

Гостинно зустріла прикарпатська земля вимушених переселенців. Надала прихисток та забезпечила харчуванням. До того ж ще й організовує культурні заходи для діточок.

Ось і нині майданчик, прикрашений різнокольоровими кульками, набрав святкового вигляду.

Організатор свята Олена Шарапудинівна Джамалова, волонтер з міста Кривий Ріг, та Ксенія Крючкова, волонтер з міста Херсон, ведуча свята, змогли створити таку атмосферу, що дітки й дорослі на деякий час навіть забули про свої страхи, пов’язані з війною.

Спершу була зустріч з казкою. Євген Безус, письменник з міста Верхньодніпровська, що на Дніпропетровщині, познайомив діток зі своїми «Залізничними казочками». Гарно оздоблена книжечка дуже сподобалася малечі. А ще письменник, прочитавши декілька історій, запропонував діткам самим почитати казочки, що вони залюбки й зробили. Дехто з гостей декламував казочки напам’ять, як от Соломійка з Херсона. Дітки з задоволенням слухали у її виконання казочку «Про маму».

Вдячні дітки отримали в подарунок книжечки казочок від волонтерського центу, а від автора «Залізничних казочок» ще й з його автографом.

Максимко з Харкова, Андрійко з Полтави, Анастасія з Києва та й та ж таки Соломійка з Херсона тепер мають у своїй бібліотеці книжки Євгена Безуса, члена Національної спілки письменників України.

Окрім книжок для дітей юні учасники свята отримали від волонтерів солодощі та гарні м’які іграшки.

Свято продовжилося виконанням українських пісень. Олена Джамалова та Ксенія Крючкова разом з дітками і їх матусями заспівали «Ой у лузі червона калина» та «Червона рута».

Усе ж війна дається взнаки і не дозволяє забути про себе навіть у такі світлі хвилини. Спогади про неї залишилися в дитячій пам’яті. Але всі ми: дорослі й діти віримо в перемогу добра над злом, української армії над нелюдами-рашистами. Бо, й навіть маленький хлопчик Андрійко закінчив декламування свого вірша вигуком: «УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! СЛАВА УКРАЇНІ». І всі присутні як один відгукнулися: «ГЕРОЯМ СЛАВА!».

А Євген Безус декламував свій вірш «Я УКРАЇНЕЦЬ, ЩО Б ТАМ НЕ БУЛО!».

Відвідали захід почесні гості: Андрій Кульчинський, міський голова Трускавця, Piotr Musiał (Пьотр Мусял), гість із Польщі, та Олена Петранич, керуюча справами міськвиконкому. Разом з учасниками свята вони залишили відбитки своїх долонь, пофарбованих у жовто-блакитний колір, на прапорі, створеному волонтерами, з промовистим написом «Рух до миру».

Хай живе і славиться Україна!

Євген Безус

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