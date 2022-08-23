Репортаж з Інтеграційного Фестивалю в м. Сьвіноуйсьцє (Республіка Польща)

0 SHARES Share Tweet

20 серпня в місті-побратимі Трускавця в Республіці Польща м. Сьвіноуйсьцє відбувся перший польсько-український інтеграційний фестиваль. Захід з багатьма атракціями проходив у Концертній Мушлі на Променаді. Під час фестивалю можна було скуштувати традиційні українські страви, приготовані громадянами України, які проживають у Сьвіноуйсьці: борщ, пампушки, домашню ковбасу, зрази, коровай, вареники з різною начинкою, пиріжки, млинці, сирники, голубці, сало та ін.

Також у програмі не забракло ігор для дітей (мильні бульбашки, малювання обличчя, рухливі анімації, призи та майстер-класи з рукоділля тощо). Було розгорнуто фотовиставку красивих місць України, а також тих, які зруйновані війною. Окрасою фестивалю стала польська та українська музика (в т.ч. гра на бандурі, танці, вокальні виступи, акапельний спів).

Організатори та спонсори заходу: Павел Суйка – заступник міського голови Сьвіноуйсьця, Павло Матвійчук (БФ «Asysta UA»), фонд «Speak Up», Олександр Оніщук, Лариса Васильчук (Best Work), Віктор Коблянський (магазин «Україночка»), MДK, Лілія Коцюба-Ткач (УМ), громадяни України, котрі проживають в Сьвіноуйсьці.

Під час фестивалю фонд «Asysta UA» проводив публічний збір коштів, які будуть передані на допомогу Україні до Трускавця – міста-партнера Сьвіноуйсьця.

(Переглядів 1 , 2 переглядів сьогодні)