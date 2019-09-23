Російські «солдати соцмереж» та гібридна агресія РФ

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В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій одним із ключових питань залишається забезпечення власної безпеки та безпеки своєї сім’ї, а тим паче в умовах ведення так званої «гібридної війни», в якій пропаганда Російської Федерації з повним підпорядкуванням ЗМІ веде інформаційну війну проти України. У багатьох людей навіть не виникає питання, до яких наслідків може призвести, наприклад, розміщення в соціальній мережі інформації про себе та близьких.

У наш час соціальні мережі є найпотужнішим засобом здійснення інформаційного протистояння. Найбільшого розповсюдження серед українців набули Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники» та програмні продукти розробників РФ, мобільні додатки-шпигуни (розробників РФ: Мобільні додатки-шпигуни: «ДМБ» та ряд інших). Зокрема, цей додаток отримує інформацію про активність користувача, який використовує на своєму мобільному пристрої службу геолокації, камеру, мікрофон, внутрішню пам’ять. Також програма може блокувати сплячий режим телефону. Користувачами російського шпигунського додатку є багато українських військовослужбовців, зокрема й учасників бойових дій. Мобільні додатки стали повноцінною зброєю під час гібридної агресії РФ. І, на жаль, ця зброя ефективна і не потребує залучення великих коштів. Щодо Інтернет ресурсів, їх власниками громадяни «братського народу», і мабуть, не варто пояснювати, що дані з їх серверів доступні відповідним спецслужбам.

Користування соціальними мережами в зоні проведення ООС несе потенційну загрозу нашим підрозділам.

Соціальні мережі надають можливість збору інформації про персональні дані особи без її відома не тільки адміністрацією сайту, але й іншими особами, оскільки відстежити збір відповідної інформації в таких системах неможливо.

Розміщення на своїй сторінці соціальної мережі фотографій у формі зі зброєю або на фоні військової техніки, надання інформації про місце своєї дислокації навіть одним солдатом може призвести до втрати цілого підрозділу. Окрім цього, розміщення фото та відеоматеріалів із геолокаційними ідентифікуючими даними в соцмережах, сервери яких розміщені на території РФ, створюють передумови диверсійних загроз чи терористичних актів щодо військових об’єктів (військових частин, складів, де зберігаються засоби ураження і т.п.).

Крім того, небажане розповсюдження персональної інформації ефективно використовується для створення бази даних «карателів». Всім відомий сайт «Трибунал», де сепаратисти виклали інформацію з особистими даними військовослужбовців Збройних Сил України, що надає можливість ворогу здійснювати тиск на тебе та твоїх рідних.

Водночас, українських військових намагаються вербувати через соцмережі (https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=Ox4AGUa7zzo). Контррозвідкою СБУ зафіксовано випадки, коли агенти російських спецслужб намагаються вербувати українських військовослужбовців в соціальних мережах під виглядом жінок, які бажають познайомитися, факти вербування представниками ФСБ РФ та МДБ «Л/ДНР» близьких родичів українських військовослужбовців. Так, свого часу ФСБ РФ намагалася завербувати керівника підрозділу Збройних Сил України, який проходив службу в районі операції Об’єднаних сил (ООС). Через соцмережу підконтрольна спецслужбам РФ жінка встановила та підтримувала контакт з українським військовослужбовцем. Під час розвитку нібито особистих відносин жінка дізналась про службу чоловіка у ЗСУ. Вона намагалась отримати інформацію військового та суспільно-політичного характеру. Українському військовому було запропоновано за гроші збирати інформацію в інтересах ФСБ. У разі надання важливих даних, йому обіцяли забезпечити виїзд до Росії й надання житла. Після цієї “пропозиції” військовослужбовець звернувся до СБУ зі свідченнями щодо обставин свого вербування. В СБУ зазначають, що зафіксовано численні спроби вербування українських військовослужбовців через встановлення особистих контактів у соцмережах під виглядом осіб жіночої статі. Відповідно до частини 2 статті 111 ККУ від кримінальної відповідальності звільняються українці, які на виконання злочинного завдання іноземців не вчинили ніяких дій і добровільно повідомили органам держвлади про отримане завдання. СБУ звертається до українських користувачів соцмереж із проханням бути пильними. У разі отримання вербувальних пропозицій від іноземних спецслужб – звертатися до органів СБУ

Водночас, Генеральний штаб Збройних сил України неодноразово звертається до громадян з проханням не проводити фото-, відеозйомку та онлайн-трансляцію, не публікувати в соціальних мережах відомості про побачену військову техніку, об’єкти і завдання ЗСУ. Також йдеться про заборону застосовувати безпілотники для спостереження за військовими.

Йдеться про заборону розкривати інформацію про: місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового складу; рух колон військової техніки та переміщення будь-яким способом особового складу; режимні військові об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України та несанкціоновано не проникати на їхню територію; підготовку та проведення навчань (тренувань, маневрів, воєнних ігор).

Кожен військовослужбовець має розуміти, що він є об’єктом надвисокої уваги з боку ворога. Інформація збирається постійно. Анкета кожного з нас в соцмережах обробляється і заноситься в бази, щоб розуміти хто, де, з ким служить.

Нижче наведено елементарні правила поведінки при користуванні соціальними мережами, які допоможуть тобі уникнути невиправних наслідків. Усе просто.

Не надавай інформацію про себе та своїх рідних і близьких.

Це може не тільки ідентифікувати тебе як військовослужбовця або вказувати на твою причетність до певного підрозділу, але й наразити на небезпеку близьких людей. Ці дані передаються терористам у тил, і невідомо, чим вони не погребують наступного разу…

Ніколи не залишайте в публічному доступі свій реальний номер телефону. За це можна серйозно поплатитися в майбутньому. Не варто гадати, що ваш номер телефону нікому не потрібен. Це не так! У бойових умовах треба пам’ятати, що оператор мобільного зв’язку може в реальному часі визначати місце виїзду, маршрут пересування абонента, слухати його розмови тощо. Цією інформацією можуть скористатися ворожі спецслужби або терористи. Тож порада одна: тримайте свій мобільний вимкненим, вмикайте лише у разі необхідності на короткий термін та не користуйтеся соцмережами. Дехто з «бравих» бійців викладає у мережах світлини з «подвигами» та «досягненнями» на військовій службі, подекуди додаючи номери військових частин, місця їхнього розташування та обговорюючи дії та плани командирів. І все це, аби лише потішити своє самолюбство. На жаль, вони не замислюються над тим, що їхніми «одкровеннями» можуть скористатися ворожі спецслужби. Обмеж коло знайомств у мережі та приховай свою причетність до служби у війську.

Коли на твою сторінку надсилається запит товаришувати, не приймай у «друзі» тих людей (користувачів мережі), з якими не знайомий особисто. Це можуть бути фейкові (несправжні) акаунти прокремлівських «тролів» для збору інформації про тебе.

Не розміщуй на своїй сторінці фото-, відеоматеріали.

Це не тільки видає тебе як учасника ООС (АТО), але і дає інформацію про склад, стан, місцеперебування та переміщення твого підрозділу (фото на фоні військової техніки, позицій, з товаришами по службі, відео, де можна почути команди, сигнали та звуки техніки, що рухається).

Важливо розуміти! Твоя сторінка в соціальній мережі відкрита для всіх, ворог все бачить та фіксує!

Дотримуватися цих правил нелегко, вони напружують і створюють дискомфорт у спілкуванні з рідними. Проте найважливіше, що ці правила допоможуть тобі повернутися додому. І нехай сьогодні твоє спілкування з коханою чи батьками буде обмежене, вони не знатимуть точно, де ти і чи спокійно у вас на ВОП, але вже завтра вони допоможуть вам бути разом.

Поясни це рідним, розкажи товаришам і обов’язково повертайся!

Віктор Чиж

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