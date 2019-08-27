Розвивай дитину й отримуй податкову знижку!

Напередодні початку шкільного року, очільник Львівської юстиції Микола Станіщук нагадує про те, що держава може повертати з податку на доходи, сплаченого батьками, податкову знижку на розвиток дитини. Поговоримо про це детальніше.
Отримати податкову знижку можна на оплату навчання дитини у:
– дитячих садочках;
– гуртках, секціях;
– школах;
– профтехучилищах, коледжах;
– закладах вищої освіти.
Орієнтовний розмір податкової знижки – 18% від фактично сплаченої за навчання суми.
Алгоритм дій особи для отримання податкової знижки:
- Оплатіть навчання та збережіть квитанцію для податкової про оплату;
- Отримайте від роботодавця довідку про доходи;
- До 31 грудня поточного року заповніть податкову декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік;
- Подайте документи на отримання знижки в ДФС за місцем реєстрації та отримайте податкову знижку.
Підсумовуючи сказане, Микола Станіщук наголошує, що завдяки таким ініціативам як податкова знижка батьки стануть відповідальними, а діти більш захищеними.
Пресслужба Головного територіального управління юстиції у Львівській області
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