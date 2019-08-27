Розвивай дитину й отримуй податкову знижку!

27.08.2019 | Filed under: Акценти

Напередодні початку шкільного року, очільник Львівської юстиції Микола Станіщук нагадує про те, що держава може повертати з податку на доходи, сплаченого батьками, податкову знижку на розвиток дитини. Поговоримо про це детальніше.

Отримати податкову знижку можна на оплату навчання дитини у:

– дитячих садочках;

– гуртках, секціях;

– школах;

– профтехучилищах, коледжах;

– закладах вищої освіти.

Орієнтовний розмір податкової знижки – 18% від фактично сплаченої за навчання суми.

Алгоритм дій особи для отримання податкової знижки:

  1. Оплатіть навчання та збережіть квитанцію для податкової про оплату;
  2. Отримайте від роботодавця довідку про доходи;
  3. До 31 грудня поточного року заповніть податкову декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік;
  4. Подайте документи на отримання знижки в ДФС за місцем реєстрації та отримайте податкову знижку.

Підсумовуючи сказане, Микола Станіщук наголошує, що завдяки таким ініціативам як податкова знижка батьки стануть відповідальними, а діти більш захищеними.

Пресслужба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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