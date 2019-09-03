Як повернути кошти на карту в разі неправомірних дій продавця

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Дуже часто ми стаємо жертвами Інтернет-шахраїв при покупках різного роду товару. А ще частіше нам здається, що вже нічого не вдієш, гроші не повернеш. Проте гроші можливо повернути на карту в разі неправомірних дій продавця чи за інших обставин, – каже начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Микола Станіщук.

Роз’яснення Міністерства юстиції стосовно дій, які потрібно вчинити для такого роду повернення коштів, читаємо нижче.

Чарджбек (англ. chargeback) – можливість повернення грошей на карту в разі неправомірних дій продавця чи інших обставин.

Як здійснити чарджбек?

Подати заяву в банк на опротестування транзакцій. Деякі банки надають власні шаблони заяв.

У яких випадках можна повернути гроші?

Якщо товар не доставлений, є підробкою або не відповідає тому, що було вказано на сайті.

Інструмент чарджбеку надається тільки платіжними системами Visa або MasterCard, тому для повернення коштів важливо, щоб оплата була здійснена саме з карти Visa або MasterCard.

Інші випадки, коли може здійснюватись чарджбек:

– суму списали два рази;

– списана сума є більшою, ніж заявлена вартість товару;

– з карти списана сума за товар, яку власник не купував;

– банкомат не видав грошей, але списав з карти.

В яких випадках вам відмовлять в чарджбеці?

Якщо оплата здійснена:

більш, ніж 540 днів тому; готівкою; прямим переказом або з картки на картку.

Які документи потрібно надати для отримання чарджбеку?

заява (українською та англійською мовами); докази (листування з продавцем до виникнення конфліктної ситуації, переписка у соціальних мережах, договір, скріншоти); листування з продавцем після виникнення конфліктної ситуації (докази того, що власник карти намагався вирішити ситуацію із продавцем); банківська виписка.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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