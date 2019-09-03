Як повернути кошти на карту в разі неправомірних дій продавця

Дуже часто ми стаємо жертвами Інтернет-шахраїв при покупках різного роду товару. А ще частіше нам здається, що вже нічого не вдієш, гроші не повернеш. Проте гроші можливо повернути на карту в разі неправомірних дій продавця чи за інших обставин, – каже начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Микола Станіщук.
Роз’яснення Міністерства юстиції стосовно дій, які потрібно вчинити для такого роду повернення коштів, читаємо нижче.
Чарджбек (англ. chargeback) – можливість повернення грошей на карту в разі неправомірних дій продавця чи інших обставин.
Як здійснити чарджбек?
Подати заяву в банк на опротестування транзакцій. Деякі банки надають власні шаблони заяв.
У яких випадках можна повернути гроші?
Якщо товар не доставлений, є підробкою або не відповідає тому, що було вказано на сайті.
Інструмент чарджбеку надається тільки платіжними системами Visa або MasterCard, тому для повернення коштів важливо, щоб оплата була здійснена саме з карти Visa або MasterCard.
Інші випадки, коли може здійснюватись чарджбек:
– суму списали два рази;
– списана сума є більшою, ніж заявлена вартість товару;
– з карти списана сума за товар, яку власник не купував;
– банкомат не видав грошей, але списав з карти.
В яких випадках вам відмовлять в чарджбеці?
Якщо оплата здійснена:
- більш, ніж 540 днів тому;
- готівкою;
- прямим переказом або з картки на картку.
Які документи потрібно надати для отримання чарджбеку?
- заява (українською та англійською мовами);
- докази (листування з продавцем до виникнення конфліктної ситуації, переписка у соціальних мережах, договір, скріншоти);
- листування з продавцем після виникнення конфліктної ситуації (докази того, що власник карти намагався вирішити ситуацію із продавцем);
- банківська виписка.
Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області
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