Як повернути кошти на карту в разі неправомірних дій продавця

03.09.2019 | Filed under: Акценти

Дуже часто ми стаємо жертвами Інтернет-шахраїв при покупках різного роду товару. А ще частіше нам здається, що вже нічого не вдієш, гроші не повернеш. Проте гроші можливо повернути на карту в разі неправомірних дій продавця чи за інших обставин, – каже начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Микола Станіщук.

Роз’яснення Міністерства юстиції стосовно дій, які потрібно вчинити для такого роду повернення коштів, читаємо нижче.

Чарджбек (англ. chargeback) – можливість повернення грошей на карту в разі неправомірних дій продавця чи інших обставин.

Як здійснити чарджбек?

Подати заяву в банк на опротестування транзакцій. Деякі банки надають власні шаблони заяв.

У яких випадках можна повернути гроші?

Якщо товар не доставлений, є підробкою або не відповідає тому, що було вказано на сайті.

Інструмент чарджбеку надається тільки платіжними системами Visa або MasterCard, тому для повернення коштів важливо, щоб оплата була здійснена саме з карти Visa або MasterCard.

Інші випадки, коли може здійснюватись чарджбек:

– суму списали два рази;

– списана сума є більшою, ніж заявлена вартість товару;

– з карти списана сума за товар, яку власник не купував;

– банкомат не видав грошей, але списав з карти.

В яких випадках вам відмовлять в чарджбеці?

Якщо оплата здійснена:

  1. більш, ніж 540 днів тому;
  2. готівкою;
  3. прямим переказом або з картки на картку.

Які документи потрібно надати для отримання чарджбеку?

  1. заява (українською та англійською мовами);
  2. докази (листування з продавцем до виникнення конфліктної ситуації, переписка у соціальних мережах, договір, скріншоти);
  3. листування з продавцем після виникнення конфліктної ситуації (докази того, що власник карти намагався вирішити ситуацію із продавцем);
  4. банківська виписка.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу касира
    22.08.2019 | 14:40

    Запрошуємо на роботу касира в м. Трускавець! Вимоги: економічна освіта; відповідальність; чесність; уважність. Робота позмінна. Тел. 097-947-48-89 (Мар`яна). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Танцювальні майстер-класи у Трускавці (0)Запрошуємо на роботу (0)24 липня у Трускавці не буде води (0)

  • Оренда двокімнатної квартири у Трускавці
    19.08.2019 | 10:31

    На довготривалий період здається двокімнатна квартира по вул. Сагайдачного (м. Трускавець), І поверх. Меблі, холодильник, пралка, плитка, газовий котел, місце для паркування, комора. Тел. +38-067-172-81-98 (Тетяна). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)“Ювента” оголошує набір в школу спортивних та бальних танців (0)Танцювальні майстер-класи у Трускавці (0)Борислав запрошує на […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви