Шукачі #зради

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Не шукайте зраду там, де її немає. Таку пораду хотілося б дати тим трускавчанам і нетрускавчанам, котрі мов голку в копиці сіна шукають негатив у місті-курорті. То їм «Нафтуся» тхне, а то щось перестала тхнути і це теж погано. То їм Муслім Магомаєв не подобається, бо жив у радянські часи. То їм погано, що в місті щось будується, хоча будівництво – це розвиток. А то їм раптом стає ще гірше, що у нагірній частині будівництво завмерло. То їм «Інтерсіті» подавай, хоч коли цей потяг їздив, то світив пустими вагонами. А то вже їм святий Миколай чимось не вгодив.

Про святого Миколая напередодні його свята згадано тут недаремно. Бо минулого тижня на фейсбучному просторі в різних трускавецьких групах розгорнулися цілі баталії, що Дрогобич отримав «гумконвой» з Німеччини (aus St. Nikolaus), і роздав подарунки, а от Трускавець мовчить і напевно Андрій Кульчинський їх сам з`їсть. Така собі байка про поганого Бабайка, котрий у всьому в світі винен. Ця баєчка розрахована на примітивних читачів, котрі ковтнуть будь-яку наживку.

І от – сталося! Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, 17 грудня подарунки з Німеччини були роздані діткам, які перебувають під опікою соціальних служб. В Трускавецькому міському центрі соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді (директор Надія Онаць) потребуючі дітки отримали всі 70 подарунків – саме стільки, скільки й передав німецький Миколай для маленьких трускавчан.

Кілька слів про проєкт «Різдвяний конвой». Подарунки – це канцелярські приладдя, іграшки, інколи одяг та солодощі. «Різдвяний конвой» – ініціатива ГО «Народна самооборона Львівщини», перш за все для дітей учасників АТО. Цього року подарунків було замовлено набагато більше, й вистачило їх для діток з сімей, які опинились в складних життєвих умовах.

Подарунки з Німеччини з самого початку у Трускавці планували роздати поближче до дня святого Миколая. Як планувалося зробити – так і зробили. А фейсбучні воплі-соплі втихли, їхні ініціатори «обламалися». Але втихли до пори до часу, поки якесь інше шумовиння не почнуть розкручувати. Бо за рік до виборів комусь дуже не хочеться бачити позитив і ділитися з іншими радістю й добром. Легше пустити бульку в Фейсбук та тішитися, що навколо ллється стільки бруду та лайна. Але хіба це пасує перед святом Миколая?

#Зрада – це негативне слово, яке не будує, а руйнує. Чому б шукачам #зради не переключитися на пошук #успіху, #добра, #позитиву? І в інших, і в собі самих, і в місті, і в своїх ділах. Може тоді на виборах щось і засвітить…

Володимир Добрий

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