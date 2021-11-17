Сяй як сонце, Україно!

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/Прогнози з нагоди Дня працівника сільського господарства 21.11.21/

З біблійних часів відомо: що було, те й буде, і немає нічого нового під сонцем. В Євразії та Америці протягом майже двох століть економічні кризи траплялися багато-багато разів. 2021 рік – це сьомий рік Бика в моєму житті. На кожному етапі – свій конфлікт і взаємозв’язок між Минулим і Майбутнім, новаторами і консерваторами. За слоганами та гаслами на плакатах можна простежити історію сільського господарства України за останні сто років (слово “гасло” прийшло з німецької мови (losung – “заклик, клич”).

Сільськогосподарська комуна робить людину праці щасливою! (1921 р.)

Селянко, іди в колгосп! (1930 р.)

Комсомольці, на ударну сівбу! (1931 р.)

Жінки в колгоспах – велика сила. (1935 р.)

Забезпечимо високий урожай у 1944 році. Дамо фронту та країні більше продовольства!

Трактор у полі – що танк у бою! (1948 р.)

Доярки, досягнемо високих надоїв від кожної фуражної корови! (1950 р.)

Депутат – слуга народу. Досягнемо подальшого піднесення і процвітання всіх колгоспів країни (плакат 1954 року. Автор Борис Зеленський). Ось де “історичне коріння” президента Зеленського і нинішньої партії влади!

Шлях почесний і вірний: зі школи – на ферму! (1961 р. Я отримав після закінчення школи посвідчення на право (!) вирощувати велику рогату худобу!)

Освоїмо блакитну цілину! (Плакат 1964 року)

Хай живе героїчне колгоспне селянство – активний будівельник комунізму (1967 р.)

Село в порядку – країна в достатку (Основний слоган с/г перепису 2016 р.)

Істина – дочка часу. На жаль, прогнози, як ліки і гасла, мають термін придатності…

Економічний прогноз. За рішенням ООН 2021-й рік оголошено Міжнародним роком творчої економіки для сталого розвитку, роком овочів і фруктів, роком миру і довіри. В Аргентині відбувся фестиваль яблук, в Італії – апельсинове свято, у США – гастрономічний фестиваль, в багатьох країнах – карнавали кави, вина, напоїв і закусок… Слово “карнавал” походить від латинського carne vale – “м’ясо, прощай!”

Торгівельний прогноз. В Рік Бика зростає продаж “інтимного молока”… Продаж – це обмін почуттями. Людина продає ілюзію і реальність щастя, радості, задоволення, надії, віри і любові… Торгівля робить багатим людину і фірму, країну і весь світ. Настає ера віртуальних можливостей, епоха нових товарів і послуг. На біржах світу у 2021 році грошей-ілюзій продається в сто разів більше, ніж реальних товарів і послуг. Біткоін нагадує черв’ячка у коконі, який прогризе свій будиночок і … стане метеликом. Не нафта (газ, продукти, послуги…) стала дорогою – це світові гроші впали в ціні. Бо Америка, Европа, Китай… надрукували трильйони “нових” грошей!

Екологічний прогноз. Глобальне потепління обіцяє аграрній сфері великі зрушення. Вразливість до екологічної катастрофи підвищує ще й виробництво монокультур, адже 75% світового продовольства складається з 12 сільгоспкультур і 5 видів тварин. На щастя, зміна клімату протягом останніх років позитивно позначається на виробництві зернових в Україні. Наша країна є найбільш комфортною для аграріїв. Інвестори вже змагаються один з одним на українських полях і фермах, на підприємствах харчової промисловості. Україна стрімко розвивається у аграрній сфері. Знову кадри і технології будуть вирішальними, як на початку ХХ століття!

Науковий прогноз. (Перегукується із гаслом 1964 року: «Освоїмо блакитну цілину!») Фінські винахідники вже створили завод з виробництва “манни небесної” (муки з повітря). Це борошно піде спочатку на корм тваринам, а потім… Нові “манні” технології “цифрової цивілізації” змінять структуру сільського господарства на планеті Міські ферми стають повсякденністю. Більшість з них мають ряди стелажів з рослинами в ґрунті, збагаченому поживними речовинами. Кожен рівень оснащений УФ-освітленням для імітації впливу сонця. Гасло “Місто допоможе селу” (1980 р.) тепер звучатиме так: “Село приїхало допомагати місту!” Кажуть, що кожен наш день – це рахунок у банку, а гроші на ньому – це наш час. Тут немає бідних і багатих, кожен має по 24 години… Світовим пролетаріатом будуть… роботи!

Медичний прогноз. На сьогоднішній день балансу у забезпеченні харчуванням населення нашої планети поки що немає. 800 млн людей голодують, тоді як 1,2 млрд страждають від ожиріння. Загроза використання антибіотиків у тваринництві для людства полягає в тому, що постійно споживаючи протимікробні препарати в їжі, організм перестає боротися з інфекціями, а лікування стає неефективним. Головне багатство нашого часу – здоров’я. У Стародавньому Китаї наставляли: «Забудь свій вік. Не оцінюй себе за роками. Лікуй себе вправами, словом, травою і масажем, теплом і холодом. Вдихуй аромат дерев та трав. Їж рис, пий чай, м’ясо ховай у овочах. Стеж за теплом нирок та холодом голови. Більше смійся. Забудь про погане. Ти захищений, якщо м’який. Ти м’який тоді, коли спокійний. Ти спокійний тоді, коли здоровий. Люби людей“.

Святковий прогноз в День працівника сільського господарства. Праця на землі робить людей більш здоровими духовно та фізично. Плуг від роботи блищить. Відомо, що в тілі корови молоко не прокисне. Економіка стає “новою релігією”. Відкривається час експериментів, насамперед експериментів думки… Енергія підприємців різко зростає! Нині започаткована економіка емоцій! Смартфон стає головним знаряддям праці та відпочинку, ігри та навчання! Інтернет зробив багатим кожного землянина у багато разів. Змінилася структура багатства! Нині слушний момент для переоцінки «священних корів» економіки допандемічної епохи… «Робота – найкращий спосіб насолоджуватися життям», – говорив філософ Кант. Знайомий фермер зізнався, що землю любе більше, ніж свою дружину. Немає шляху до щастя. Щастя – це і є шлях. Щоб жити і радіти потрібно кожному жителю України всього дві речі: по-перше – жити, а по-друге – радіти.

Святковий тост: Будь як сонце, Україно! Я зоряне небо! Щоб народи і країни вірили у тебе! Сила віри і надії — наче сила бога! В боротьбі та праці мирній буде перемога!

На фото: кавун спокуси.

Михайло Арошенко, автор серії “Енциклопедія капіталів”, колишній завідувач фермою у селі Благословенне Дніпропетровської області

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