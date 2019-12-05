«Схематозників» та корупціонерів усунуть

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Як інформує пресслужба Держгеокадастру, у середу, 4 рудня, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представив нового Голову Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика.

«Ми тут, щоб докорінно змінити ставлення людей до сфери земельних відносин, зокрема до Держгеокадастру як органу, що надає адміністративні послуги», — наголосив Олексій Гончарук.

Водночас Глава Уряду поставив чіткі завдання перед новим очільником Держгеокадастру, серед яких: тотальна перевірка та очищення служби від корупціонерів, оновлення її керівного складу шляхом відкритих та прозорих конкурсів, презентація стратегії розвитку Держгеокадастру, а також завершення ортофотозйомки всієї території України та інвентаризації земель сільськогосподарського призначення до 2020 року.

Денис Башлик пообіцяв усунути «схематозників» і корупціонерів, що лишилися у відомстві, перевести всі адміністративні послуги в онлайн-формат, відкрити дані Державного земельного кадастру, наповнити новими шарами кадастрові карти.

«На мене покладено величезну відповідальність щодо забезпечення прозорості роботи та публічності Держгеокадастру, — наголосив Денис Башлик. — Відомство потребує кадрового оновлення, але це не є розв’язанням усіх проблем. Три основні напрями мають забезпечити якісно новий рівень роботи служби: дерегуляція, децентралізація та діджиталізація».

Він зауважив, що реформування Держгеокадастру стане запорукою ефективного запуску земельної реформи.

«Прозорість, клієнтоорієнтованість і якість послуг – це ті орієнтири, на яких будуватиму роботу відомства», — резюмував Голова Держгеокадастру.

Зазначимо, що раніше Денис Башлик очолював Департамент міжнародної співпраці та ринку земель в Держгеокадастрі. Є ініціатором успішних масштабних міжнародних проєктів зі Світовим банком, USAID, Kartverket, співавтором низки інноваційних ініціатив у сфері ринку земель, зокрема щодо створення системи моніторингу земельних відносин.

Нагадаємо, Голову Держгеокадастру призначено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1138-р від 27 листопада 2019 року.

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