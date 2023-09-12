Східниця. Джерело здоровʼя.

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Східниця точно не Трускавець, але й не Буковель.

За стрімким перевалом Бухів, на схилах пагорбів Берегових Карпат у розлогій долині загубилось селище Східниця.

Всього 22 вулиці, 2 250 чол. місцевих жителів, площа поселення 6,9 км.

Східниця ніколи не стане промисловим центром, а її розвиток базується на унікальному природно екологічному сегменті.

Спеціалізований медичний центр зеленого туризму, так характеризують його відвідувачі.

Унікальна природно-кліматична зона, де наявні лікувальні фактори, джерела з питними лікувальними водами: залізисті, содові та по типу Нафтусі.

За останні 2 роки це поселення динамічно розвивається. Хаотично, на перший погляд, та безладно: будуємо що ся хоче, як ся хоче і де ся хоче. Так можна охарактеризувати намагання місцевих жителів перетворити колишнє промислове поселення на курортну зону.

Основною урбаністичною функцією Східниці донедавна був нафтопромисл та добуток озокериту.

На пагорбах Східниці та в її околицях досі можна зустріти макети нафтових шиб, криниць та діючі помпи, що, незважаючи на час, вперто черпають з надр землі чорне золото Східниці – нафту.

На превеликий жаль, відсутні ґрунтовні історичні дослідження історії цього населеного пункту, якщо не враховувати знайдені археологами артефакти: бивні мамонта та залишки глиняних виробів, що відносяться до періоду Пшеворськоі культури заселення цієї території.

Ще є намагання та декілька спроб місцевих краєзнавців описати періоди історії становлення Східниці як поселення.

Легенди стверджують, що колись на схилах пагорбів існувало поселення Золота Баня. Блистіли золоті бані церков на сонці, але прийшли в гори кочівники і спалили поселення, жителі повтікали в гори. Коли ж минули часи лихоліть, почали сходити вони з гір в долину, і селище через те отримало назву Східниця. А на згадку про ті часи головну вулицю Східниці досі називають Золота Баня.

Місцевий житель Омелян Стоцький – першовідкривач лікувальних вод.

За радянських часів з 9 січня 1976 року Східницю було офіційно визнано Всесоюзним курортом.

Проте на сьогоднішній день Східниця де-юре не є курортом ні державного, ні навіть місцевого значення.

Центр територіальної громади Дрогобицького району. Внаслідок адміністративно територіальної реформи до Східниці (селище на 2 тис жителів) приєднали 21 населений пункт.

Цілющі води цього поселення не можна порівнювати ні з водами Моршина, ані з водами Трускавця. Східницькі джерела зовсім іншого хімічного складу, ніж в Трускавці, чи Моршині. Не солені, як в Трускавці джерела Марія чи Софія, навіть не ропа, як в Моршині. В більшості своїй залізисті – 13 джерело, та содові (лужні) по типу 2-С, та джерела 1,3,26,5,8,10 – по типу Нафтусі, що відрізняються від Трускавецької Нафтусі хімічним складом мікроелементів.

Всіх джерел 38 та 17 свердловин. Лише 10 джерел доступні для відвідувачів.

Унікальний хімічний склад більшості джерел потребує ґрунтовного вивчення та дослідження.

Три роки обмежень, повʼязані з епідемією коронавірусу та півтора року війни внесли корективи в розвиток цього населеного пункту.

Східниця – спеціалізований медичний центр, кліматичний курорт зеленого туризму.

Лікування за допомогою руху, повітря та води – основа стратегічного розвитку та просування Східниці.

Більшість туристів хочуть опинитись серед незайманої природи Карпатських гір, щоб відпочити та набратись сил.

Незважаючи на велику кількість приватних садиб, де власники асоціюють себе з мало не п’ятизірковими готелями, розвиток Східниці обумовила зацікавленість великих готельних груп цим поселенням як зоною відпочинку.

Сучасна інфраструктура відпочинку в Східниці дуже нагадує Буковель.

А наявність тут готельних груп «Три сини і донька», готельного комплексу «Київська Русь», ГКК Спа »Респект», вілли Спа «Валерія» та багатьох інших сприяє її динамічному розвитку.

Експрес, дизайн та комфорт – основні фрази, що є рушійною силою розвитку індустрії гостинності Східниці.

На схилах пагорбів гори Бухів ведеться активне будівництво апартаментів та котеджного містечка мережі курортних готелів SPA APARTEL Skhidnytsya Wellness Resort. Відкриття цього комплексу підніме престиж Східниці як гірського курорту.

Виклики та подолання проблем зумовлених динамічним розвитком поселення.

Потік заможних туристів до Східниці змінює традиційний характер готельних послуг, вони стають більш уніфіковані та стандартизовані.

Споживачі послуг вимагають максимум зручностей, без зайвої розкоші за доступною ціною.

Східниця потрапила в зону впливу готельних ланцюгів, мереж готелів України.

Вишуканість, елегантність, доступність на зміну дорогим апартаментам.

Схоже на те, що приватний сектор Східниці поступово перестає відігравати домінуюче становище в наданні послуг оздоровлення.

А гасло: пийте воду з джерел лише в Східниці, бо вона у нас безкоштовна, вже не актуальне.

Та й самі відвідувачі шукають не розкоші, а комфорту, сервісу, додаткових готельних послуг, якісного харчування, розміщення, екскурсійного обслуговування та анімації.

Ціна повинна відповідати якості та бути доступною.

В основному сюди приїжджають на короткотерміновий відпочинок: уїк-енд вихідного дня, 2-3 ночі. Тижневі відпочинкові тури 6-7 ночей, оздоровчі програми 10-14 днів.

Лікувальні фактори відійшли на другий план, поступившись місцем розвитку екологічного туризму як основи сталого розвитку громади та регіону.

Натуральна їжа Карпат, чисте гірське повітря, специфічні кліматичні особливості місцевості, джерельні води, походи, екскурсійні тури, гірські краєвиди, гастротуристичні принади Бойківщини – кращий шлях для відновлення здоровʼя та здорового способу життя.

Все вище перераховане відноситься до екологічного туризму.

Частину території Східницької громади займають національні природні парки «Бойківщина» та «Сколівські Бескиди», з керівництвом цих парків Східниця налагоджує добрі відносини.

Праліси Карпат, озера, ріки, водоспади є ідеальним місцем для відпочинку, що вдало поєднується з наявними лікувальними факторами регіону.

Екологічні виклики та шляхи їх вирішення. Швидкий динамічний розвиток території, розширення площі поселення та мережі вулиць, поява великої частини дрібних приватних вілл, садиб, котеджів та висотних готелів призвели до збільшення кількості бажаючих відпочити в Східниці. Поселення на 2 тис. жителів спроможне прийняти до 5 тисяч курортників, які крім прибутку для місцевих підприємців залишають після себе загрози забруднення навколишнього середовища, сміття та проблеми негативного впливу стічних та каналізаційних вод на довкілля.

Найважливішим радикальним чинником забруднення є збільшення кількості жителів та туристів.

Шалене будівництво втричі збільшило навантаження на інженерно-технічні комунікації, інфраструктуру селища та навколишню екологію.

Для усунення екологічного дисбалансу, спричиненого факторами розвитку та запобіганню паводків, підтоплень,обвалів проїзної частини доріг, спричинених ерозією та розмиванням ґрунтів, на території Східниці необхідно провести руслорегулюючі та берегоукріплюючі роботи.

Розчищення берегів річки Східничанки, поглиблення русла річки, зведення берегоукріплюючих підпірних стін, ремонт мостів.

Відновлення дорожнього покриття розмитого повінню, розширення проїзної частини вулиць, побудова транспортних розвʼязок та кільцевої дороги.

Назріла потреба побудови систем водовідведення: колектора та інженерно-технічних систем каналізації протяжністю 6 км.

Все це необхідне для нормального функціонування інфраструктури селища.

Перші кроки вже зроблені: в Східниці зʼявились очисні споруди, які є основою проекту з подолання викликів розвитку та екологічної безпеки цілого регіону.

Все це можливе лише за спільної участі в подоланні проблем та дольової участі в реалізації проектів зацікавлених інвесторів, забудовників та при підтримці місцевого бізнесу, власників готелів, рестораторів.

Не потрібно розраховувати лише на мізерний бюджет селища, фінансування органів державного управління та залучення коштів грантів зарубіжних партнерів, а навчитись вирішувати проблеми самостійно. Бути відповідальними не лише за власний бізнес, але й за розвиток інфраструктури власного поселення.

Фінансові інтереси забудовників Східниці мають бути переорієнтовані не лише на побудову готелю, але й на вирішення питань з поверхневими стічними та каналізаційними водами, заради збереження довкілля цілого регіону.

Ще в Східниці назріла проблема підготовки висококваліфікованих працівників для роботи в готелях та медичних центрах.

Брак кадрів можна було б вирішити, за рахунок співпраці з навчальними закладами (коледжами та вузами), які готують спеціалістів по напрямках «Готельно-ресторанна справа», «Туризм та рекреація».

Східниця – спеціалізований медичний центр зеленого туризму.

Кліматотерапія, лікування природною енергетикою Карпат.

Цілюща джерельна вода гір – напій вічної молодості.

Здавна вважалося, що джерельна вода, чисте повітря, Карпатські ліси володіють унікальною силою оздоровлення.

Напевно таким енергетично позитивним місцем є Східниця

На території громади наявна велика кількість позитивних геомагнітних зон – таких як водоспад Лазний, річка Стрий з її мальовничими берегами, територія Національного парку «Сколівські Бескиди» з озером Журавлиним, водоспадом Сопіт, вершиною гори Парашка та загубленим Карпатським морем на хуторі Ровінь, оглядова вежа на передкарпатському хребті. Поряд національний парк «Бойківщина» з найвищою точкою Львівщини г Пікуй, безліччю деревʼяних автентичних церков та різноманітною флорою та фауною Карпат.

Все це як магніт притягує мандрівників, які шукають тут спокою та знаходять рівновагу душі та тіла.

Відпочинок в Карпатах – вірний шлях до здоровʼя та довголіття.

Східниця запрошує в чарівний світ Карпат, повен загадок та відкриттів.

Віктор Пиців

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