«Слуги народу» вчаться бути депутатами

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Сьогодні, 29 липня, у Трускавці розпочалися тижневі навчання для новобраних народних депутатів від партії «Слуга народу». Навчання проводить Київська школа економіки. У програмі передбачені як лекційні заняття, так і робота в групах (за зразком комітетів ВРУ). Одним із практичних завдань є підготовка та захист законопроекту.

Заняття для нардепів від партії «Слуга народу» проходять в ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття» і є досить насиченими (з 8.30 до 21.00). Проживають народні обранці в «Ріксосі» та сан. «Женева». Вибір Трускавця на місце проведення практичних занять для майбутніх нардепів здійснено з причини браку можливості розміщення такої великої кількості осіб десь під Києвом.

Нагадаємо, до парламенту на виборах 21 липня 2019 р. обрано 254 народні депутати від партії «Слуга народу».

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