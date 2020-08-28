Стало відомо ім’я лауреата Міжнародної премії ім. Івана Франка 2020

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У четвер, 27 серпня, у 164-річницю від дня народження генія української нації Івана Франка у Дрогобичі відбулася п’ята урочиста церемонія нагородження лауреата однойменної Міжнародної премії.

Цьогоріч найвищу відзнаку в галузі гуманітаристики отримав доктор історичних наук,професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк. Нагороду присудили за монографію «Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.».

Директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус зазначив, що окрім грошової винагороди лауреат премії отримав золоту медаль та диплом. «У цьому році завдяки Максимові Козицькому, Михайлові Цимбалюку, Мирославу Хом’якові та Андрію Дуліб`янику преміальний фонд становить 170 тисяч гривень. Звісно, нам є куди рости, але ми у твердому поступі йдемо до своєї мети і хочемо, щоб Міжнародна премія імені Івана Франка утвердилася як найпрестижніша наукова відзнака сучасних праць з гуманітаристики».

Голова міжнародного журі – професор ЛНУ ім. Івана Франка, доктор філологічних наук Ярослав Гарасим наголосив, що у 2020 році на премію було подано 19 робіт, але у фінал вийшло три монографії. «Усі три праці номінантів позначені високим фаховим рівнем, глибиною дослідження та інтелектуальним впливом на розвиток сучасної гуманітаристики, а перемогу справедливо здобуло дослідження, яке, послуговуючись словами самого Івана Франка, «робить честь її авторові і нашій науковій літературі».

На церемонії нагородження були присутні члени міжнародного журі, номінанти, вчені з Австрії, Польщі, України, франкознавці, представники влади, громадськість та родина Івана Франка.

З вітальним словом до присутніх звернувся голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, міський голова міста Дрогобича Тарас Кучма та ректор Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка Надія Скотна.

Нагадаємо, V урочиста церемонія нагородження лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка відбулася за підтримки голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького та Дрогобицького міського голови Тараса Кучми. Організатором заходу є Міжнародний фонд Івана Франка у партнерстві з Дрогобицькою міською радою, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка, Державним історико-культурним заповідником “Нагуєвичі”, Львівським товариством у місті Києві, Міжнародним фондом “Відродження”, групою компаній «Західнадрасервіс», СПА-готелем “RESPECT”, краудфандинговою платформою «Спільнокошт», ТОВ “Тандем” та відпочинковим комплексом «Залісся».

Довідка. Міжнародну премію імені Івана Франка започатковано Міжнародним фондом Івана Франка у 2015 році. Її заснував онук українського письменника Роланд Франко.

Лауреатами премії були:

– у 2016 році – Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької церкви;

– у 2017 році – професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер та академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій;

– у 2018 році – професорка Українського католицького університету (Львів) та Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник і доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі,

– у 2019 році – докторка філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні (Італія).

Ольга Нижник

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