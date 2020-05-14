Створюється «Туристичний кластер Трускавець»

14.05.2020 | Filed under: Публікації

Завтра, 15 травня, у Трускавці в готельно-курортного комплексу «Карпати» відбудуться установчі збори засновників громадської організації «Туристичний кластер Трускавець». Як інформує наше власне джерело, в зустрічі візьмуть участь Герой України, професор, керівник Клініки відновного лікування «Еліта» Володимир Козявкін, депутат Львівської обласної ради, голова правління СГК «Дніпро-Бескид» Олександр Чебаненко, міський голова Трускавця 2002-2010 рр., генеральний директор ГКК «Карпати» Лев Грицак, керівники деяких інших оздоровчо-курортних закладів. Також на зустрічі має бути керівник одного з онлайн-операторів туризму Tickets.ua Сергій Кравець.

Попередня зустріч з приводу створення такої громадської організації була проведена тиждень тому (7 травня), участь в ній взяло близько двадцяти осіб, які обговорили чимало тем: від відновлення курсування до Трускавця потягу «Інтерсіті» до створення ефективного механізму розвитку курорту.

Членів майбутньої ГО цікавить тема розвитку курорту Трускавець як європейської оздоровниці. Допомога в цьому туристичного оператора Tickets.ua та інших туроператорів є вкрай важливою.

Основною метою діяльності ГО «Туристичний кластер Трускавець» буде розвиток туристичної дестинації в Україні через кластеризацію та створення ефективної екосистеми ринку внутрішнього та в’їзного туризму. До ГО входитимуть юридичні та фізичні особи, пов’язані з туристичною діяльністю, оздоровленням і обслуговуванням цієї галузі у Трускавці, Дрогобиччині, Львові, Києві та за кордоном, в тому числі транспортні, аграрні, культурно-освітні та інші підприємства, виробники, громадські організації.

Юридичні та фізичні особи, що ввійдуть у ГО, будуть мати певні преференції. Статутні завдання та напрямки діяльності кластеру дуже різноманітні, що можна було побачити у запропонованому примірному статуті. Одним із головних завдань є організація співробітництва на регіональному, національному, міждержавному, європейському та світовому рівнях та співпраця з органами державної виконавчої влади в галузі туризму.

Першочерговим завданням поставлено відновлення якісного залізничного і авіаційного сполучення з Львівським регіоном.

Це якщо коротко. А згідно Статуту основними завданням та напрямками діяльності Спілки є:

– створення умов для розвитку внутрішнього туризму як інструменту об’єднання країни та генератора її економічного розвитку;

– впровадження моделей державно-приватного партнерства в практику економічного та регіонального розвитку;

– організація співробітництва на регіональному, національному, міждержавному, європейському та світовому рівнях, а також на співпрацю з органами державної виконавчої влади в галузі туризму;

– сприяння розвитку екодозвілля;

– участь у формуванні державної політики в сфері туризму та створенні законодавчої бази для її ефективного функціонування;

– здійснення та захист законних прав і свобод, задоволення соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних та інших інтересів її членів (учасників);

– сприяння прогресивним змінам в туристичній галузі та спрямування їх на конструктивний розвиток відносин України з іншими країнами;

– налагодження та сприяння розширенню співробітництва у туристичній галузі як в цілому, так і окремих її напрямів, в тому числі між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, їх об’єднаннями на будь-якому рівні;

– сприяння реалізації впровадження та розвитку пріоритетних видів внутрішнього в’їзного туризму;

– підтримка вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та інформацією у галузі туризму на будь-яких рівнях; розробка пропозицій щодо впровадження та реалізації програм з навчання осіб, задіяних в туристичній галузі; забезпечення доступу до інформації та знань у галузі туризму;

– розвиток наукової, культурної, просвітницької діяльності, виконання програм, в тому числі грантових програм, пов’язаних з розвитком та спрямованих на розвиток туристичної галузі;

– сприяння розвитку та просуванню механізмів, які є для туристичної індустрії каталізатором розвитку економіки в Україні;

– підвищення соціального, економічного та правового статусу членів (учасників) Спілки, підвищення їхньої професійної кваліфікації, освітнього рівня, знань та досвіду задля реалізації статутної діяльності Спілки;

– сприяння розвитку суспільного мовлення;

– сприяння пропагуванню здорового способу життя;

– сприяння пропагуванню та розвитку дитячого (дошкільних і підліткових), туристичного дозвілля шляхом організації літніх та зимових таборів, кемпінгів, екологічних ярмарків, фестивалів, рекреаційних зон тощо;

– сприяння покращенню та вдосконаленню процесу обміну інформацією між громадським суспільством та владою, розробці відповідних програм, в тому числі грантових, спрямованих на вдосконалення туристичної галузі;

– сприяння процесу формування громадської думки щодо необхідності існування державного органу влади в туристичній галузі, який функціонує разом з туристичними громадськими об’єднаннями та звітує їм;

– сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, в тому числі грантових програм, які спрямовані на покращення економічного становища туристичної індустрії у державі і взаємодії в цій галузі з закордонними країнами та міжнародними організаціями;

– сприяння в організації та залученню партнерів (як українських, так й іноземних) до участі в програмах та проектах, в тому числі грантових, як започаткованих Спілкою в межах своїх цілей, напрямків та завдань, так і іншими особами і організаціями;

– сприяння в організації та проведенні семінарів, конференцій, ділових зустрічей, тренінгів, лекцій, чемпіонатів, змагань та консультацій для досягнення мети створення і діяльності Спілки.

Кластер – це далеко не нове поняття у практиці європейських країн. Створення кластеру у Трускавці могло б надати поштовху не лише самому курорту, а й навколишнім селам, які в близькому майбутньому ввійдуть у Трускавецьку ОТГ (Станиля, Модричі, Доброгостів, Уличне, Орів), вважають організатори. Проте на початковому етапі потрібно передусім допомогти курорту піднятися з колін, на які його поставив уряд Шмигаля, ввівши непродумані карантинні обмеження та завдавши болючого удару не лише по Трускавцю, а по всій сфері туризму та курортах всієї держави.

Наскільки ефективною виявиться діяльність ГО «Туристичний кластер Трускавець»? Час покаже. Головне щоб взаємовигідний і потрібний для подальшого розвитку курорту проект не перетворили на інструмент політичної боротьби. А напередодні місцевих виборів можливо все.

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