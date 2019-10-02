Свято високої культури у Трускавці

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28 вересня у Трускавці сталася безпрецедентна подія для міста – відкрите свято високої культури. Вперше за багато десятиліть на відкритій сцені у супроводі симфонічного оркестру виступили солісти провідних національних оперних театрів України.

Трускавчанам та відпочиваючим була подарована у живому виконанні популярна класика та загальновідомі шлягери – пісні Мусліма Магомаєва.

Мало хто знає, що Муслім Магомаєв популяризував українську музику у світі. Співав українські пісні на світових сценах, в той час коли на них був заборонений доступ українським співакам.

Саме тому концертна програма і була розпочата із українського твору “Дивлюсь я на небо”. Глядачам продемонстрували на відеоекрані архівний запис 70-х років на яких власне сам Муслім Магомаєв виконує цю українську пісню. Після цього соліст національної опери України, Народний артист України Олександр Дяченко її виконав у супроводі оркестру.

Також у програмі були твори класика української музики Микола Лисенка. Ними, як у віночку, розпочинався та закінчувався концерт.

Весь концерт відбувався у супроводі відео на великому екрані. Глядачі із захопленням сприймали програму концерту і підспівували виконавцям на різних мовах.

У програмі були українські, азербайджанські, італійські, французькі та іспанські пісні. У Трускавець приїжджають відпочивальники різних національностей і такий інтернаціональний репертуар був сприйнятий ними гучними оплесками.

Цей концерт показав, що Україна висококультурна та мультикультурна держава, у якій цінують власну культуру та поважають усі культури світу.

На сцені також виступали лауреати Першого Міжнародного Конкурсу вокалістів Пам’яті Мусліма Магомаєва, який проходив у Трускавці у 2018 році:

– Софія Анісімова, Харківська консерваторія,

– Станіслав Зубар, соліст Національного академічного естрадно-симфонічного оркестру,

– Анна Зарецька, солістка Київської опери та Національної академічної капели ім.Л.Ревуцького,

– Дмитро Воронов, соліст Національної оперети України та Національної академічної капели ім.Л.Ревуцького,

– Денис-Даниїл Богачов, Одеська консерваторія, Одеський театр опери та балету,

– Захарій Палій, Київська консерваторія,

– Тарас Король, Львівська консерваторія,

– Ельнара Алієва, Харківський театр опери та балету.

Також у концерті брали участь і члени журі конкурсу: Народний артист України, завідувач кафедри сольного співу Національної музичної академії імені П.І.Чайковського, соліст Національної опери України, професор, повний кавалер ордену “За заслуги” перед Україною, лауреат міжнародних конкурсів Олександр Дяченко, Народний артист України, голова Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва, Посол Миру Гурбан Аббасов, концертмейстер Наталія Королько, ведуча та співорганізатор Наталія Кудряшова, симфонічний оркестр SINFONIETTA Дрогобицького музичного коледжу ім.В.Барвінського, диригент Роман Багрій, директор Юрій Чумак.

На концерті відбувалася відеозйомка 5 камерами – її очолював директор Галицької кіношколи Олег Бачинський. Отож незабаром побачимо гарний відеофільм про цю подію.

Фотозйомку проводила Ірина Бердаль-Шевчик

А після концерту настав час для інтерв’ю, яке брали телеканали, друковані та електронні ЗМІ Трускавця та Львівщини.

Велика подяка звукорежисерові заходу Олегу Чернявому.

Щиро дякуємо за допомогу в організації свята – Трускавецькій міській раді, міському голові Трускавця Андрію Богдановичу Кульчинському, начальнику відділу культури Трускавецької міської ради Тетяні Татомир, начальнику управління розвитку міста Трускавця Наталії Скибак, директору Трускавецького Міжнародного кінофестивалю “Корона Карпат” Олегу Карпину. За комфортне розміщення артистів – подяка готелю “Трускавець 365”, директор Сергій Чурбанов.

Організатори концерту – Гурбан Аббасов та Наталія Кудряшова (Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва) за підтримки Трускавецької міської ради.

Наталія Кудряшова

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