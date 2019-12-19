Святий Миколай з помічниками завітав до діток з особливими потребами

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Щороку напередодні Дня Святого Миколая люди очікують на подарунки та дива. І завдяки добрим людям – помічникам Святого Миколая – у багатьох людей на очах появляються сльози радості, на обличчі задоволена посмішка, а в серці віра у Добро та Любов.

Так сталося і з дітками з особливими потребами, яких у Трускавці є 66. Близько половини з них завітало ввечері 18 грудня в готель «Трускавець 365», щоб не лише поспілкуватися за солодким столом, але й зустріти Святого Миколая та отримати від нього подаруночки. До тих же, хто не зміг прибути на свято, подарунки прибули додому. Захід було організовано з ініціативи народного депутата України від Дрогобиччини Ореста Саламахи, його помічників-консультантів у Трускавці Івана Герльовського та Сергія Чурбанова, членів команди Ореста Саламахи та партії «Слуга народу».

Орест Саламаха особисто не зміг прибути на свято, адже зараз у столиці нашої держави вирішуються надважливі для країни питання. Проте він не забув привітати всіх виборців, а особливо найменших жителів Дрогобиччини, з цим радісним та прекрасним святом.

– Наближається мить, яку дуже любить і очікує українська малеча – ніч Святого Миколая! Передчуття дива наповнює також і душі дорослих, ми із трепетом у серці зустрічаємо це свято, як одне із найдобріших, наймилосердніших у році. В ці дні ми самі стаємо помічниками Святого і долучаємося, по можливості, до добрих вчинків та приносимо дари потребуючим. У цю чарівну ніч бажаю усім – і діткам, і дорослим – нехай Святий Миколай завітає у кожну домівку, достукається до кожного серця, навчить нас не тільки приймати дарунки, але й самим творити та ділитися добром! Нехай збудуться всі Ваші мрії! – привітав всіх зі святом св. Миколая народний депутат Орест Саламаха.

В готелі «Трускавець 365» вітав гостей помічник-консультант Ореста Саламахи, депутат Трускавецької міської ради, заступник головного лікаря з економічних питань КНП «Трускавецька міська лікарня» Іван Герльовський.

– Кожне добро, яке ми даруємо людям, повертається сторицею. Не треба очікувати на вдячність людей, не треба надіятися на те, що за добро тобі платитимуть добром, бо такий вже наш світ. Потрібно просто робити добро завжди і всюди, щоб цей світ став кращим, добрішим, щоб у ньому було більше посмішок, радості та любові. Тоді буде менше болю та сліз, менше воєн та смутку, менше ненависті та заздрості. Я вітаю всіх вас зі святом Святого Миколая і давайте покличемо Його, може він десь тут близько, – зазначив у своєму вітальному слові до діток з особливими потребами та їхніх батьків Іван Герльовський.

І дійсно, Святий Миколай був неподалік, та не сам, а з помічниками та великим мішком подарунків. Потрібно було бачити, як світилися дитячі оченята, як палали їхні щічки, як голосно вони декламували віршики, як завзято виспівували «Ой хто, хто Миколая любить»…

– Ідея не просто роздати подарунки, а організувати свято, посидіти за спільним столом, поспілкуватися, подарувати діткам та їхнім батькам цей вечір в залі готелю «Трускавець 365» виникла у нас спонтанно. Ми втілили цю ідею в життя, і бачимо, що наш задум був правильним. Адже люди, а особливо дітки, хочуть не так подарунків-солодощів, як уваги до себе, спілкування, товариських стосунків. Під час нашого благодійного заходу діти, батьки та члени нашої команди Ореста Саламахи і партії «Слуга народу» перезнайомилися між собою, зав’язали дружні стосунки, гарно провели час. А посприяв нам у цьому Святий Миколай, – розповів після завершення заходу помічник-консультант нардепа Ореста Саламахи Іван Герльовський.

День Святого Миколая готує ще чимало інших сюрпризів для чемних діток та дорослих. Тож бажаємо, щоб Святий Чудотворець не оминув нікого і порадував всіх нас приємними несподіванками. Зі святом, друзі!

Володимир Ключак, фото автора

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