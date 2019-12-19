Потрійне свято в музеї

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18 грудня у музеї історії Трускавця відчинила свої двері Головна Резиденція Святого Миколая у Трускавці. Помічники Миколая у резиденції приймають діток з трускавецьких шкіл. В очікуванні Миколая дітей розважали аніматори. Школярів залучали до ігор та майстеркласів. Вони також записували свої добрі справи в Книгу Миколая. Оригінальну ідею Резиденції Св. Миколая втілили в життя працівники відділу культури міськради. Працюватиме Резиденція до 20 грудня.

Але початок роботи Резиденції – лише одна з трьох подій, які мали місце 18 грудня в музеї міста. Також тут відкрилася виставка живопису «До витоків» митця Левка Микитича з Дрогобича.

Уродженець села Нагуєвичі Левко Микитич малює надзвичайно теплі живі барвисті картини, від яких немов струменить позитивна енергетика. Та й сам митець немов притягує до себе своїм внутрішнім світлом та спокоєм. Тож на відкриття виставки прибуло чимало поціновувачів творчості Левка Микитича та мистецтва взагалі. Серед гостей були міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, відомий дисидент, правозахисник, публіцист, віцеректор Українського Католицького Університету Мирослав Маринович, невтомний громадський діяч Хосе Турчик, численні друзі-художники Левка Микитича, зокрема Віра Копчак та Олександр Ніколаєвський.

Донечка митця задекламувала вірш Василя Стуса, а юні трускавецькі таланти виконали ряд пісенних композицій. Відкриття виставки живопису «До витоків» пройшло у душевній затишній атмосфері.

А відразу після відкриття виставки творів Левка Микитича проходив благодійний аукціон. Роботи талановитих трускавецьких дітей виставили на торги, щоб за виручені кошти можна було зробити для дітей добрі справи.

Малюнки та керамічні вироби мали різну долю. Одні з них так і залишилися на поличках, зате за деякі точилися баталії в стилі трилерів. Одна з таких баталій закінчилися слізьми: маленька дівчинка так і не отримала вподобану намальовану мишку, бо лот був перехоплений іншою людиною, котра запропонувала вищу ціну. Що ж, нехай діти знають, який цей світ жорстокий!

28 робіт юних вихованців Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького були виставлені на благодійний аукціон, котрий вів директор школи мистецтв Ігор Нич. Стартова ціна розпочиналася з 50 гривень, і інколи сягала навіть 250.

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський придбав кілька малюнків, переважно з зображенням тваринок. Як сказав Ігор Нич, ці роботи можуть прикрасити кабінет міського голови, а їхня ціна зростатиме з часом. Для прикладу, на аукціон були виставлені роботи донечки художниці Наталії Поліщук з відомого митецького роду Копчаків.

Сьогодні, 19 грудня, музей теж не пустуватиме. Окрім того що тут і далі діятиме Головна Резиденція Святого Миколая у Трускавці і подарунки отримуватимуть діти пільгових категорій, сюди завітають і депутати, котрих на аукціоні не було жодного. Депутати взяли участь в акції «Подаруй дитині мрію!», прочитавши листи до Святого Миколая та долучившись до благодійності. Початок заходу о 14.30.

А о 16.30 новою ілюмінацією засяє головна Різдвяна ялинка Трускавця. Адже Різдво вже так близько – в наступну середу.

Володимир Добрий

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