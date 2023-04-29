У Трускавці експонується виставка ляльок, створених за мотивами робіт Михайла Біласа

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18 квітня в Художньому музеї Михайла Біласа відкрилася виставка ляльок українських і закордонних (Норвегія, Бразилія, Польща) майстринь “Український танок за мотивами робіт художника Михайла Біласа”.

Ідея цієї виставки належить пані Ніні Хаґен з Норвегії. Два роки тому вона відвідала музей Біласа в Трускавці та музей “Дрогобиччина” і познайомилася з творчістю нашого геніального земляка Михайла Біласа. Її вразили ляльки Біласа, які виконані в 60-х роках ХХ ст. і є у фондах Дрогобицького музею. Ці оригінальні авторські ляльки виконані з дроту, нитки, вовни та тканини з традиційними елементами одягу, танцювальних рухів та національної приналежності . Ця унікальна авторська ідея ( ні до, ні після Біласа не зробив подібних) і до сьогодні захоплює глядачів.

Пані Ніна під враженням від творчості Михайла Біласа звернулася до українських лялькарок з пропозицією створити проєкт виставки ляльок на тему творчості нашого всесвітньо знаного митця. І відлуння пішло dсією Україною!

Відгукнулися майстрині з усіх куточків нашої рідної країни і не лише. Процес творчості тривав/ Три місяці мисткині надсилали свої роботи!

Я хвилювалася, щоб це не були просто копії ляльок Біласа. Та майстрині перевершили сподівання. Вони дуже відповідально підійшли до теми і створили свої неповторні авторські роботи, надихнувшись творчістю Художника.

І заграли усіма барвами України ляльки на “Косівському базарі”, “Лісовій пісні”, “Колядниках” , “Гуцульській сім’ї”, “Бойківському весіллі”, “Вечірній молитві”, “Лебедях материнства”… 48 майстринь та близько 200 ляльок!

Виставка яскрава, колоритна, багата та оригінальна! Вкотре підтверджує, які талановиті наші українки!

В оформленні виставки ми використали гільзи (їх передали нам наші захисники), які розмалювали учні Трускавецької школи мистецтв ім. Р.Савицького. Символічно!

Запрошую насолодитись мистецтвом!

А ще окремі ляльки нам до музею вислали мисткині в подарунок. Ми ці ляльки виставляємо як донати і усі кошти направимо на потреби ЗСУ (традиційно купимо тканину для пошиття футболок або придбання весняних берців).

Олена Білас-Березова, директорка Художнього музею Михайла Біласа

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