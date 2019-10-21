Віртуальний музей Михайла Біласа відчинив свої двері

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18 жовтня у Трускавці в Художньому музеї Михайла Біласа відбулася презентація проєкту «Віртуальний музей Михайла Біласа». Напередодні такі презентації уже відбулись в м. Києві та Львові (17 жовтня у Львівській національній академії мистецтв, 16 жовтня в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та 15 жовтня в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука).

Під час презентації про віртуальний музей Біласа розповідали координатор проєкту Олексій Власов та експерт музейного текстилю Ульвіє Аблаєва.

– Матеріал, в якому творив Білас, — це текстиль. Він підпадає, на відміну від графіки, живопису, скульптури, в більшу категорію ризику від впливу часу. Змінюється хімічний склад, фактори зберігання, тому ми можемо втратити ці роботи, – сказав Олексій Власов. – Наша ціль — повернути чи навіть відкрити Михайла Біласа в загальноукраїнському контексті. Бо навіть в Києві його мало знають в художніх колах.

– Коли ми приїхали до Трускавця в реальний музей Біласа, ми побачили не тільки оригінали тканих панно і вишивки, але і ляльки, декоративні квіти, пастелі. Я усвідомила, що ми зустрілися з винятковою особистістю. І для мене стало дивним, що до цієї експедиції ні я, ні люди з мого кола нічого про нього не чули. Я побачила неймовірну постать і особистість. Михайло Білас володів величезним діапазоном талантів. Почав вишивати, коли йому виповнилося п’ять років. Мав таку хорошу пам’ять, що вистачало один раз побачити, щоб повторити візерунок. Одна з останніх робіт – триптих “Різдво” на 5 квадратних метрах ткацтва. Це дуже складна робота, яку він виконав у свої 82 роки, не встаючи з ткацького станка, – зазначила Ульвіє Аблаєва.

Про те, що новий віртуальний музей сприятиме популяризації творчості Народного художника України Михайла Біласа, говорив під час свого виступу і міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Мер зазначив, що влада Трускавця ставить культуру серед пріоритетів, і не економить на ній. Відповідно є й результати – охоплення навчанням у мистецькій школі серед учнів Трускавця є найбільшим у Львівській області і одним з найбільших в Україні. А започатковані фестивалі та конкурси, які проходять у Трускавці (Трускавецький ЛітФест, Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат», цирковий фестиваль «Трускавецький фіґляр», конкурс пам`яті Мусліма Магомаєва та багато інших) гідно презентують наш курорт на всеукраїнському рівні та міжнародній арені як вагомий культурний центр.

Також Андрій Кульчинський розповів про плани реставрації музею Михайла Біласа – давньої вілли «Ґопляна». Вже розроблено проєкт реконструкції, справа за «малим» – коштами грантів.

Під час презентації віртуального музею Михайла Біласа слово мали гості з Києва, Криму, Коломиї, Дрогобича, Львова, а також родичі Михайла Біласа, котрі поділилися спогадами про видатного митця.

Проєкт «Віртуальний музей Михайла Біласа» реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Його метою є відкрити доступ до творчості Народного художника та зберегти оригінальний вигляд унікальних текстильних витворів. Гобелени, килими, ляльки, вишиванки та інші арт-об’єкти з використанням текстильних технік майстра надзвичайно чутливі до умов зберігання та експонування в музейних експозиціях і їм загрожує втрата пігментації та фактур. Оцифровування оригіналів залишаються найпоширенішою світовою практикою візуального збереження оригінального вигляду первинних творів. Зараз у віртуальному музеї розміщено близько 250 відцифрованих гобеленів, килимів, серветів, живопису, графіки, оригінали яких зберігаються в колекціях різних музеїв Києва, Львова, Трускавця, Дрогобича, Коломиї, Канева та приватних колекціях в Україні.

– Понад 50% робіт Біласа зберігаються у музейних фондах. Їх не можна просто так прийти і побачити. Коли ми починали проєкт в лютому-березні, ми знали про 250 артефактів Біласа. А вже під час самої екпедиції дізналися, що їх в рази більше. Це був певний детектив, коли, наприклад, в Національному музеї народного декоративного мистецтва ми виявили роботу, про яку навіть не знала родина художника, – зазначив координатор проекту Олексій Власов.

Як вже зазначено вище, проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду, за ініціативи та підтримки родиною Михайла Біласа, Художнім музеєм Михайла Біласа (Трускавець), Національним музеєм народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського (Коломия), Музеєм Дрогобиччина (Дрогобич), Національним музеєм у Львові імені Андрея Шептицъкого (Львів), Етнографічним музеєм інституту народознавства НАНУ (Львів), Національним музеєм Тараса Шевченка (Київ), Шевченківським національним заповідником (Канів) та приватними колекціями.

На щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді 21 жовтня міський голова Андрій Кульчинський дав доручення розмістити посилання на «Віртуальний музей Михайла Біласа» на офіційному веб-сайті міськради та надіслати листи керівникам санаторіїв та готелів з пропозицією зробити це також на своїх Інтернет-ресурсах. Адже «Віртуальний музей Михайла Біласа» популяризує не лише спадщину нашого славетного земляка, але й Трускавець як курорт. Тим більше, що окрім української сайт розповідатиме про Михайла Біласа та його роботи ще й англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською мовами.

Веб-сторінка «Віртуального музею Михайла Біласа»: www.bilas.art

Сторінка проекту в мережі Фейсбук з роботами майстра: https://www.facebook.com/BilasArt/

Володимир Добрий

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