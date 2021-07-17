Світового Конгресу Бойків цьогоріч не буде!

Беручи до уваги протокольне рішення правління Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків» та розпорядження Кабінету Міністрів, яким продовжено термін карантину до 31 серпня 2021 року, що викликаний респіраторною хворобою Covid-19, доводимо до відома усієї бойківської громади, що цьогоріч Четвертий Світовий Конгрес Бойків, який був запланований на 6-8 серпня на теренах Турківської та Боринської громад, проводити не будемо.
Якщо епідемію буде подолано й не трапляться якісь інші форс-мажорні обставини, то Четвертий Конгрес Бойків проведемо в наступному році 3-7 серпня разом із Сьомими Всесвітніми бойківськими фестинами.
Маємо в Бога надію, що все в нас буде добре і об’єднані фольклорні свята пройдуть успішно, на славу Бойківському краю.
Для інформації: починаючи з 1992 року, нам вдалося провести дев’ять величавих міжнародних заходів – 6 Всесвітніх бойківських фестин та три Конгреси Бойків.
Петро Косачевич, голова МГО «Світовий Конгрес Бойків» і координаційного центру конгресу та фестин, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, заслужений працівник культури України, директор Турківського міського Народного дому
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