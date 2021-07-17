Світового Конгресу Бойків цьогоріч не буде!

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Беручи до уваги протокольне рішення правління Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків» та розпорядження Кабінету Міністрів, яким продовжено термін карантину до 31 серпня 2021 року, що викликаний респіраторною хворобою Covid-19, доводимо до відома усієї бойківської громади, що цьогоріч Четвертий Світовий Конгрес Бойків, який був запланований на 6-8 серпня на теренах Турківської та Боринської громад, проводити не будемо.

Якщо епідемію буде подолано й не трапляться якісь інші форс-мажорні обставини, то Четвертий Конгрес Бойків проведемо в наступному році 3-7 серпня разом із Сьомими Всесвітніми бойківськими фестинами.

Маємо в Бога надію, що все в нас буде добре і об’єднані фольклорні свята пройдуть успішно, на славу Бойківському краю.

Для інформації: починаючи з 1992 року, нам вдалося провести дев’ять величавих міжнародних заходів – 6 Всесвітніх бойківських фестин та три Конгреси Бойків.

Петро Косачевич, голова МГО «Світовий Конгрес Бойків» і координаційного центру конгресу та фестин, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, заслужений працівник культури України, директор Турківського міського Народного дому

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