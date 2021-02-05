Терапія мистецтвом

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Працівниками Трускавецького міського центру соціальних служб організовано та проведено арт-терапію для діточок з сімей, які перебувають під соціальним супроводом.

Іграшки-антистрес дуже корисні для маленьких дітей. Вони не тільки допомагають зняти нервову напругу, але і сприятливо впливають на розвиток дрібної моторики.

Діти виготовляли іграшки сквіші (з англ. squishy — «тягучий») — оригінальні антистреси, які можна м’яти, скручувати, стискати, фактично робити з ними все що душа забажає. Після найзапекліших «тортур» сквіші легко і швидко повертається в колишній вигляд, а власник вже відчуває себе набагато краще і готовий до нових звершень!

Іграшки-антистрес — незамінні супутники сучасної людини, які одним своїм виглядом здатні миттєво підняти настрій, ненадовго відволіктися від повсякденних завдань і налаштуватися на позитив.

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