Терапія мистецтвом

Працівниками Трускавецького міського центру соціальних служб організовано та проведено арт-терапію для діточок з сімей, які перебувають під соціальним супроводом.
Іграшки-антистрес дуже корисні для маленьких дітей. Вони не тільки допомагають зняти нервову напругу, але і сприятливо впливають на розвиток дрібної моторики.
Діти виготовляли іграшки сквіші (з англ. squishy — «тягучий») — оригінальні антистреси, які можна м’яти, скручувати, стискати, фактично робити з ними все що душа забажає. Після найзапекліших «тортур» сквіші легко і швидко повертається в колишній вигляд, а власник вже відчуває себе набагато краще і готовий до нових звершень!
Іграшки-антистрес — незамінні супутники сучасної людини, які одним своїм виглядом здатні миттєво підняти настрій, ненадовго відволіктися від повсякденних завдань і налаштуватися на позитив.
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