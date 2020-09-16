Тюльпанове дерево – одна з окрас Трускавця

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Ліріодендрон тюльпановий (з лат. Liriodendron tulipifera) – це дерево-ліра з американськими коренями й тюльпаноподібними квітками. Тюльпанове дерево – так його називають в народі.

Чому дерево-ліра? З лірою асоціюються листочки, що сягають 15 см та нагадують цей музичний інструмент. А друга назва від форми квітів (переважно 6 см), що нагадують тюльпани.

Батьківщина дерева – Північна Америка. В Україні ліріодендрон росте з XlX ст. В Трускавці таких дерев можна нарахувати з десяток. Найстаріше в парку міста біля музичної альтанки, йому під 100 років.

Ліріодендрон – одне з найбільш медоносних дерев північної частини США. Період квітування – кінець травня/червень. В порівняні з магнолією його квітка надзвичайно духмяна. Насіння квітки декоративне, нагадує шишечку, тримається на дереві всю зиму.

Тюльпанове дерево рекомендують розмножувати прищеплюванням. Дерево не вражається шкідниками і здатне переносити морози, невибагливе, світлолюбне та вологолюбне. Може жити 500 років і виростає до 60 метрів. Є ще ліріодендрон китайський, але він менш популярний.

Тюльпанове дерево – один з найкращих варіантів паркових дерев з шатроподібною кроною. В усі пори року декоративне: весною вкривається ліроподібними листочками, в травні-червні зацвітає, восени має красиві багряні листочки.

В Трускавці ліріодендронів росте чимало в парку, біля джерела «Юзя» та в парку «Підгір`я» ГКК «Карпати».

Трускавець – дуже цікаве місто, повне несподіванок. Всі, хто хоча б раз побували тут, визнають, що мало в Україні таких міст, які зрівнялися б із Трускавцем за кількістю озеленення території. Парки Трускавця нараховують більше 300 видів екзотичних рослин. З ранньої весни до пізньої осені цвітіння одних змінюється іншими. Це кущі форзиції золотистої, рожеві квіти сакур та магнолій, сірійська троянда та вічнозелений самшит, дугласії, гімалайські сосни, сигаретне дерево катальпа, платан далекосхідний, сосна Веймута, плакучий бук та в’яз.

Якщо Ви вирішили завітати в Трускавець, то не пошкодуєте. І зрозумієте: раз побачивши це прекрасне містечко, Ви не залишитесь байдужим, закохаєтеся в нього та захочете повернутися сюди знову. Трускавець запрошує! Це зелена зона в прямому та переносному значенні!

Віктор Пиців

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