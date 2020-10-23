Трускавчанка Марія Бутрим просить про допомогу

0 SHARES Share Tweet

У трускавчанки Марії Бутрим (дівоче прізвище Козирева) лікарі діагностували страшну хворобу – пухлину у мозочку. Операцію призначено на 29 жовтня в інституті нейрохірургії ім. Ромаданова у Києві. Пухлину треба видалити терміново. Пухлина збільшується, тисне на мозок, і потрохи починають відмовляти рефлекси ковтання та інші рефлекси.

Вартість операції – 100 тисяч гривень. Молода сім`я артистів цирку не має таких грошей, тому звертається до всіх небайдужих про допомогу.

Марія Бутрим виховує сина 2,5 рочки.

Телефон та картка чоловіка доньки: Бутрим Іван Степанович, 050 562 4067. Карта Приватбанку 5168 7573 4037 9348.

Номер картки мами: Козирева-Лиманська Світлана Аркадіївна 5168 7551 0749 0621 (Приватбанк).

(Переглядів 1 , 9 переглядів сьогодні)