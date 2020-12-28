Трускавець чекає Рік Бика і гопака…

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/Іронічні сни-прогнози на 2021 рік/

Геополітичний прогноз…

Рік Бика (рік літери А) дає надії на нові започаткування. Бо слов’янська і латинська початкова буква «А» народилася від грецької «Альфи», а та – від фінікійського «Алефа», який перекладається, як «Бик» і походить від давньоєгипетського ієрогліфа, що зображав голову бика. Алеф – перша буква єврейського алфавіту.

Прогноз: Америка, Росія і Китай в Рік Бика буде «брати букву А за роги». У геополітиці А – це Африка, Америка, Азія, Антарктида… Проєкти по «осідланні» Майбутнього будуть реалізовуватися в багатьох районах світу. Бо слово «проєкт» означає «кидок вперед». У багатьох народів бик сприймався як символ сили і родючості. Так, в уявленнях жителів Вавилона бики були наймогутнішими істотами. У стародавніх індусів бик Нанді очолював соратників бога Шиви, а божественна корова Сурабхі виконувала будь-які бажання свого власника.

В античній міфології Зевс, цар богів, неодноразово приймав образ бика. Наприклад, в міфі про викрадення Європи. Бога рослинності і виноробства Діоніса також нерідко зображували у вигляді бика. Володар морів Посейдон носив бичачі роги. Одним з ритуальних випробувань для претендента на царський престол був бій з биком, а пізніше – з людиною-биком, Мінотавром. Прогноз: Европу будуть схиляти до спокуси і «викрадати»…

У Стародавньому Китаї бику було виділено свій рік. Рік, яким він править, наповнений труднощами і випробуваннями, які вимагають наполегливої праці. У геополітиці й економіці буде використана китайська стратегія, типу «Сховайте ніж в усмішці», «Нехай ваш голос чують на Сході, а атакуйте на Заході», «Створюйте щось із нічого»…

Прогноз політичної погоди у 2021 році: Україна періодично буде в зоні конфлікту циклону та антициклону… Песимісти будуть скаржитись на вітер, а оптимісти – міцніше закріплять паруса…

Капітально-кризовий прогноз

З біблійних часів відомо: Що було, те й буде, і немає нічого нового під сонцем. В Євразії та Америці протягом майже двох століть економічні кризи траплялися багато-багато разів.

2021 рік – це сьомий рік Бика в моєму житті. На кожному етапі – свій конфлікт і взаємозв’язок між Минулим і Майбутнім, новаторами і консерваторами. Пошукаємо в минулому аналоги прийдешніх подій.

Рік Бика-1997 – Азіатська криза. Новина про проблеми з валютою на Гонконгській біржі долетіла першою до Америки, коли 29 жовтня 1997 року трапився “чорний понеділок”. Потім “попливли” всі ключові економіки світу. Південна Корея з 11-го місця за кілька тижнів опустилася на 30-е. Вартість її акцій впала на 80%, гроші знецінилися в два рази! Росія теж не залишилася в боргу в епоху глобалізації, і приблизно через рік, 17 серпня 1998 року гордо оголосила дефолт. На думку експертів, азіатська криза знизила світовий ВВП на $ 2 трлн. Кожен житель планети «в середньому» став біднішим на 200 доларів. Питання для осмислення: кому дісталися вкрадені на біржах гроші? Відповідь: спекулянтам! Вони нагріють руки в Рік Бика-21, 33, 45 і далі …

Рік Бика-2009. Планета перетравлює світова криза – перевиробництво всього: зерна, газу, металу, видовищ, вражень … Людство готується до багаторічного посту, стриманості, філософії відмови від надмірностей, очищенню, війні зі своїми вадами. Поділюся з читачами фрагментами зі своєї книги «Вибрані сни», яка є бібліотеках України… По ТВ коментують обвали на біржах: вчора – цінні папери, сьогодні – сміття! Акції страхової компанії AIG з 80 $ впали до 2 $, знецінилися в сорок разів! Лохи усього світу втратили понад трильйон доларів! AIG оголошена банкрутом. Мільйони українців, які купували «світле майбутнє і забезпечену старість» в результаті отримали «справжню темряву» – темряву сьогоднішнього дня. Я пишаюся, що все це передбачав! За допомогою банкрутства AIG і трьох найбільших банків США врятували долар від краху.

27.02.09. Пояснюю на кресленнях теорію часу, показую його хвилі, припливи і відливи! У часу життя є не тільки довжина, але є висота і ширина! На графіку я показував кілька «хвиль часу», мені сказали: схоже на кардіограму! Так – у кожного своя кардіограма Часу.

14.03.09. Сон філософський: У заметіль пророк мені каже таємничі слова: «Час, який пішов, гряде, а який гряде, вже пішов». Я хотів дізнатися істину. Дізнався, але забув – прокинувся, не можу згадати. А шкода!

17.07.09. Вивчаю китайську мову, п’ю горілку з китайцями… «Горілка подовжує мову!» – сказав я жартома,

03.11.09. Через паніку, що виникла навколо свинячого грипу, одним з найбільш ходових товарів в аптеках стали марлеві пов’язки. Їх ціна збільшилася в 15 разів. Виріс попит і на антивірусні препарати. Експерти оцінюють виручку фармацевтів від продажу вакцини проти свинячого грипу в 4 мільярди доларів.

Що буде снитися в Рік Бика?

У березні 2021 року будемо відзначати Всесвітній день сну. Сон – це багатовимірна конструкція. Вона дозволяє заходити із нашого “трьохмірного життя” в інші багатомірні простори, розширювати пізнання Всесвіту. Якщо ми розгадаємо таємницю снів, ми знайдемо нові дороги до безсмертя! Сни – це будівельники, вчителі і лікарі людської душі. Уві сні ми «ремонтуємо дах», щоб він не «поїхав»… Сновидіння – це спілкування з Богом… Вчені експериментально довели, що під час сну відходи діяльності мозку каналізуються в «нижні поверхи» кишечника. Відпрацьовані мізки перетворюються в какашки… Сни, немов двірники підмітають вулиці нашої душі, щоб вранці вона була чистішою. Тварини теж бачать сни, але людина стала використовувати їх у своїй практичній діяльності. У снах – головна таємниця народження цивілізації! Драма людського життя в тому, що тіло, душа і дух живуть з різною швидкістю і мають різний біологічно-космічний вік! Тілу – 100, душі – 1000, духу – 100 000 років! Сни змішують ці прошарки людини. Земну «дурь» перетворюють на дух Всесвіту. Сон – це вища реальність. Належить осмислити роль снів як величезних скарбів, які будуть, можливо, головним багатством в умовах «космічної зими», катаклізмів…

Торгівельний прогноз

В Рік Бика зросте продаж “інтимного молока”… Продаж – це обмін почуттями. Людина продає ілюзію і реальність щастя, радості, задоволення, надії, віри і любові… Торгівля робить багатими людину і фірму, країну і весь світ. Настає ера віртуальних можливостей, епоха нових товарів і послуг. Прийшла економіка емоцій! Смартфон стає головним знаряддям праці і відпочинку, гри і навчання! На біржах світу у 2021 році грошей-ілюзій буде продано в сто разів більше, ніж реальних товарів і послуг. Біткоін буде нагадувати черв’ячка у коконі, який прогризе свій будиночок і … перетвориться на метелика.

Ідея орендувати робочий простір на обмежений час буде актуальна не тільки для стартапів, але і для великих компаній. В оренду здаватимуть готові робочі місця, а не квадратні метри. З’являться офіси-мандрівники. Розшириться каршерінг – похвилинна (!) оренда автомобіля.

Жіночий прогноз на 2021 рік

Як кажуть американці: без грошей не можна бути леді. Гроші роздягають одних жінок і одягають інших… Чарівність і талант, краса і напористість можуть стати “стартовим капіталом” в 2021 році. Анекдот в тему: – Ніяк не збагну, що подарувати чоловікові на рік Бика? – А подаруйте роги!..

Дві тисячі років тому філософ Демосфен пояснював древнім грекам: «Гетер ми тримаємо заради насолоди, наложниць – для повсякденного задоволення потреб нашого тіла, дружин – для того, щоб народжувати законних дітей і мати вірну берегиню дому». А в наш час, для економії наших грошей, наші жінки змушені бути і гетерами, і наложницями, і дружинами – три в одній!

Сучасна жінка – як музичний твір: вона може бути симфонією, піснею чи вуличною частівкою. В ідеалі вона – біблійна пісня пісень. Як легендарна Сара, яка народила царя Ізраїлю на 90-му році життя! І в дев’яносто розцвіла, як в двадцять п’ять! У кожної жінки в душі така Сара – то помирає, то народжується знову…

Царя народжувала Сара від трускавецького гусара!

І в дев’яносто – знову молодість прийшла!

Весна – час відтворити подвиг Сари,

Щоб кожна жінка сонце юності знайшла!

Майбутнє, як зазвичай, народжують жінки, а запліднюють чоловіки. У двигуні прогресу все більше жіночих сил… На жаль, в світі немає «чистих» жінок. Людина – це унікальна пропорція китайських інь-янь. Двох хмарних вогнів. Жіночої і чоловічої основи. Якщо чоловік – це хмара в штанях, то жінка – штани для цієї хмари… Всі жінки однакові – кожна буде неповторна!

Карнавально-фестивальний прогноз

2021 рік – рік фестивалів. У Франції очікується фестиваль фіалок, а в Японії – сніжний фестиваль, на якому багато команд світу створять більше сотні найнеймовірніших снігових скульптур. На Кубі відбудеться фестиваль кубинських сигар, в Аргентині – фестиваль яблук, в Італії – апельсинова баталія, в Індії – фестиваль слонів і міжнародний фестиваль йоги, в Японії – свято оголених, в Мексиці – ніч відьом, в США – фестиваль страусів, в Ізраїлі – фестиваль танців живота, в Китаї – фестиваль повітряних зміїв… У багатьох містах пройде Ніч музеїв! Вибір! Слово “карнавал” походить від латинського carne vale – “м’ясо, прощай!”… У США в березні любителі випити-закусити зберуться на гастрономічний фестиваль, який збере фермерів і любителів гастрономії з усього світу. В Одесі пройде фестиваль гумору. В Дніпрі — фестиваль гопака… В Африці очікується фестиваль масок. Для африканців маска – не просто прикраса, це релігійний предмет, що відганяє злих або привертає добрих духів. В умовах карантину такі «фестивалі масок» можна буде спостерігати в усіх містах і селах України.

Святковий прогноз

Як будемо брати бика за роги в 2021 році? За рішенням ООН наступний рік оголошений Міжнародним роком творчої економіки для сталого розвитку, роком овочів і фруктів, роком миру і довіри. У 2021 році планується провести частину перенесених великих заходів, включаючи конкурс пісні «Євробачення», чемпіонат Європи з футболу 2020, літні Олімпійські ігри 2020 року і Експо-2020. Відомо, що в корові молоко не скисне. «Робота – найкращий спосіб насолоджуватися життям», – говорив філософ Кант. Не існує шляху до щастя. Щастя – це і є шлях. Свято потрібно завжди носити з собою!

Святковий тост:

Будь як сонце, Україно!

Як зоряне небо!

Щоб народи і країни

вірили у тебе!

Сила віри і надії —

наче сила бога!

В боротьбі та праці мирній

буде перемога!

Михайло Арошенко, редактор журналу “Горілка+”, м. Дніпро, спеціально для «Трускавецького вісника»

На фото: скульптурні композиції Бика в м. Маріуполь, грудень 2020 року.

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