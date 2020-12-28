Трускавець чекає Рік Бика і гопака…

28.12.2020 | Filed under: Публікації

/Іронічні сни-прогнози на 2021 рік/

Геополітичний прогноз…

Рік Бика (рік літери А) дає надії на нові започаткування. Бо слов’янська і латинська початкова буква «А» народилася від грецької «Альфи», а та – від фінікійського «Алефа», який перекладається, як «Бик» і походить від давньоєгипетського ієрогліфа, що зображав голову бика. Алеф – перша буква єврейського алфавіту.

Прогноз: Америка, Росія і Китай в Рік Бика буде «брати букву А за роги». У геополітиці А – це Африка, Америка, Азія, Антарктида… Проєкти по «осідланні» Майбутнього будуть реалізовуватися в багатьох районах світу. Бо слово «проєкт» означає «кидок вперед». У багатьох народів бик сприймався як символ сили і родючості. Так, в уявленнях жителів Вавилона бики були наймогутнішими істотами. У стародавніх індусів бик Нанді очолював соратників бога Шиви, а божественна корова Сурабхі виконувала будь-які бажання свого власника.

В античній міфології Зевс, цар богів, неодноразово приймав образ бика. Наприклад, в міфі про викрадення Європи. Бога рослинності і виноробства Діоніса також нерідко зображували у вигляді бика. Володар морів Посейдон носив бичачі роги. Одним з ритуальних випробувань для претендента на царський престол був бій з биком, а пізніше – з людиною-биком, Мінотавром. Прогноз: Европу будуть схиляти до спокуси і «викрадати»…

У Стародавньому Китаї бику було виділено свій рік. Рік, яким він править, наповнений труднощами і випробуваннями, які вимагають наполегливої праці. У геополітиці й економіці буде використана китайська стратегія, типу «Сховайте ніж в усмішці», «Нехай ваш голос чують на Сході, а атакуйте на Заході», «Створюйте щось із нічого»…

Прогноз політичної погоди у 2021 році: Україна періодично буде в зоні конфлікту циклону та антициклону… Песимісти будуть скаржитись на вітер, а оптимісти – міцніше закріплять паруса…

Капітально-кризовий прогноз

З біблійних часів відомо: Що було, те й буде, і немає нічого нового під сонцем. В Євразії та Америці протягом майже двох століть економічні кризи траплялися багато-багато разів.

2021 рік – це сьомий рік Бика в моєму житті. На кожному етапі – свій конфлікт і взаємозв’язок між Минулим і Майбутнім, новаторами і консерваторами. Пошукаємо в минулому аналоги прийдешніх подій.

Рік Бика-1997 – Азіатська криза. Новина про проблеми з валютою на Гонконгській біржі долетіла першою до Америки, коли 29 жовтня 1997 року трапився “чорний понеділок”. Потім “попливли” всі ключові економіки світу. Південна Корея з 11-го місця за кілька тижнів опустилася на 30-е. Вартість її акцій впала на 80%, гроші знецінилися в два рази! Росія теж не залишилася в боргу в епоху глобалізації, і приблизно через рік, 17 серпня 1998 року гордо оголосила дефолт. На думку експертів, азіатська криза знизила світовий ВВП на $ 2 трлн. Кожен житель планети «в середньому» став біднішим на 200 доларів. Питання для осмислення: кому дісталися вкрадені на біржах гроші? Відповідь: спекулянтам! Вони нагріють руки в Рік Бика-21, 33, 45 і далі …

Рік Бика-2009. Планета перетравлює світова криза – перевиробництво всього: зерна, газу, металу, видовищ, вражень … Людство готується до багаторічного посту, стриманості, філософії відмови від надмірностей, очищенню, війні зі своїми вадами. Поділюся з читачами фрагментами зі своєї книги «Вибрані сни», яка є бібліотеках України… По ТВ коментують обвали на біржах: вчора – цінні папери, сьогодні – сміття! Акції страхової компанії AIG з 80 $ впали до 2 $, знецінилися в сорок разів! Лохи усього світу втратили понад трильйон доларів! AIG оголошена банкрутом. Мільйони українців, які купували «світле майбутнє і забезпечену старість» в результаті отримали «справжню темряву» – темряву сьогоднішнього дня. Я пишаюся, що все це передбачав! За допомогою банкрутства AIG і трьох найбільших банків США врятували долар від краху.

27.02.09. Пояснюю на кресленнях теорію часу, показую його хвилі, припливи і відливи! У часу життя є не тільки довжина, але є висота і ширина! На графіку я показував кілька «хвиль часу», мені сказали: схоже на кардіограму! Так – у кожного своя кардіограма Часу.

14.03.09. Сон філософський: У заметіль пророк мені каже таємничі слова: «Час, який пішов, гряде, а який гряде, вже пішов». Я хотів дізнатися істину. Дізнався, але забув – прокинувся, не можу згадати. А шкода!

17.07.09. Вивчаю китайську мову, п’ю горілку з китайцями… «Горілка подовжує мову!» – сказав я жартома,

03.11.09. Через паніку, що виникла навколо свинячого грипу, одним з найбільш ходових товарів в аптеках стали марлеві пов’язки. Їх ціна збільшилася в 15 разів. Виріс попит і на антивірусні препарати. Експерти оцінюють виручку фармацевтів від продажу вакцини проти свинячого грипу в 4 мільярди доларів.

Що буде снитися в Рік Бика?

У березні 2021 року будемо відзначати Всесвітній день сну. Сон – це багатовимірна конструкція. Вона дозволяє заходити із нашого “трьохмірного життя” в інші багатомірні простори, розширювати пізнання Всесвіту. Якщо ми розгадаємо таємницю снів, ми знайдемо нові дороги до безсмертя! Сни – це будівельники, вчителі і лікарі людської душі. Уві сні ми «ремонтуємо дах», щоб він не «поїхав»… Сновидіння – це спілкування з Богом… Вчені експериментально довели, що під час сну відходи діяльності мозку каналізуються в «нижні поверхи» кишечника. Відпрацьовані мізки перетворюються в какашки… Сни, немов двірники підмітають вулиці нашої душі, щоб вранці вона була чистішою. Тварини теж бачать сни, але людина стала використовувати їх у своїй практичній діяльності. У снах – головна таємниця народження цивілізації! Драма людського життя в тому, що тіло, душа і дух живуть з різною швидкістю і мають різний біологічно-космічний вік! Тілу – 100, душі – 1000, духу – 100 000 років! Сни змішують ці прошарки людини. Земну «дурь» перетворюють на дух Всесвіту. Сон – це вища реальність. Належить осмислити роль снів як величезних скарбів, які будуть, можливо, головним багатством в умовах «космічної зими», катаклізмів…

Торгівельний прогноз

В Рік Бика зросте продаж “інтимного молока”… Продаж – це обмін почуттями. Людина продає ілюзію і реальність щастя, радості, задоволення, надії, віри і любові… Торгівля робить багатими людину і фірму, країну і весь світ. Настає ера віртуальних можливостей, епоха нових товарів і послуг. Прийшла економіка емоцій! Смартфон стає головним знаряддям праці і відпочинку, гри і навчання! На біржах світу у 2021 році грошей-ілюзій буде продано в сто разів більше, ніж реальних товарів і послуг. Біткоін буде нагадувати черв’ячка у коконі, який прогризе свій будиночок і … перетвориться на метелика.

Ідея орендувати робочий простір на обмежений час буде актуальна не тільки для стартапів, але і для великих компаній. В оренду здаватимуть готові робочі місця, а не квадратні метри. З’являться офіси-мандрівники. Розшириться каршерінг – похвилинна (!) оренда автомобіля.

Жіночий прогноз на 2021 рік

Як кажуть американці: без грошей не можна бути леді. Гроші роздягають одних жінок і одягають інших… Чарівність і талант, краса і напористість можуть стати “стартовим капіталом” в 2021 році. Анекдот в тему: – Ніяк не збагну, що подарувати чоловікові на рік Бика? – А подаруйте роги!..

Дві тисячі років тому філософ Демосфен пояснював древнім грекам: «Гетер ми тримаємо заради насолоди, наложниць – для повсякденного задоволення потреб нашого тіла, дружин – для того, щоб народжувати законних дітей і мати вірну берегиню дому». А в наш час, для економії наших грошей, наші жінки змушені бути і гетерами, і наложницями, і дружинами – три в одній!

Сучасна жінка – як музичний твір: вона може бути симфонією, піснею чи вуличною частівкою. В ідеалі вона – біблійна пісня пісень. Як легендарна Сара, яка народила царя Ізраїлю на 90-му році життя! І в дев’яносто розцвіла, як в двадцять п’ять! У кожної жінки в душі така Сара – то помирає, то народжується знову…

Царя народжувала Сара від трускавецького гусара!

І в дев’яносто – знову молодість прийшла!

Весна – час відтворити подвиг Сари,

Щоб кожна жінка сонце юності знайшла!

Майбутнє, як зазвичай, народжують жінки, а запліднюють чоловіки. У двигуні прогресу все більше жіночих сил… На жаль, в світі немає «чистих» жінок. Людина – це унікальна пропорція китайських інь-янь. Двох хмарних вогнів. Жіночої і чоловічої основи. Якщо чоловік – це хмара в штанях, то жінка – штани для цієї хмари… Всі жінки однакові – кожна буде неповторна!

Карнавально-фестивальний прогноз

2021 рік – рік фестивалів. У Франції очікується фестиваль фіалок, а в Японії – сніжний фестиваль, на якому багато команд світу створять більше сотні найнеймовірніших снігових скульптур. На Кубі відбудеться фестиваль кубинських сигар, в Аргентині – фестиваль яблук, в Італії – апельсинова баталія, в Індії – фестиваль слонів і міжнародний фестиваль йоги, в Японії – свято оголених, в Мексиці – ніч відьом, в США – фестиваль страусів, в Ізраїлі – фестиваль танців живота, в Китаї – фестиваль повітряних зміїв… У багатьох містах пройде Ніч музеїв! Вибір! Слово “карнавал” походить від латинського carne vale – “м’ясо, прощай!”… У США в березні любителі випити-закусити зберуться на гастрономічний фестиваль, який збере фермерів і любителів гастрономії з усього світу. В Одесі пройде фестиваль гумору. В Дніпрі — фестиваль гопака… В Африці очікується фестиваль масок. Для африканців маска – не просто прикраса, це релігійний предмет, що відганяє злих або привертає добрих духів. В умовах карантину такі «фестивалі масок» можна буде спостерігати в усіх містах і селах України.

Святковий прогноз

Як будемо брати бика за роги в 2021 році? За рішенням ООН наступний рік оголошений Міжнародним роком творчої економіки для сталого розвитку, роком овочів і фруктів, роком миру і довіри. У 2021 році планується провести частину перенесених великих заходів, включаючи конкурс пісні «Євробачення», чемпіонат Європи з футболу 2020, літні Олімпійські ігри 2020 року і Експо-2020. Відомо, що в корові молоко не скисне. «Робота – найкращий спосіб насолоджуватися життям», – говорив філософ Кант. Не існує шляху до щастя. Щастя – це і є шлях. Свято потрібно завжди носити з собою!

Святковий тост:

Будь як сонце, Україно!

Як зоряне небо!

Щоб народи і країни

вірили у тебе!

Сила віри і надії —

наче сила бога!

В боротьбі та праці мирній

буде перемога!

Михайло Арошенко, редактор журналу “Горілка+”, м. Дніпро, спеціально для «Трускавецького вісника»

На фото: скульптурні композиції Бика в м. Маріуполь, грудень 2020 року.

(Переглядів 1 , 12 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви