Трускавецька лікарня підтвердила відповідність стандартам вищої категорії

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16 жовтня відбулась експертиза відповідності стандартам державної акредитації КНП «Трускавецька міська лікарня». Про це 21 жовтня на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив головний лікар Трускавецької лікарні Ігор Стасик. Експертиза проходила за участю представників Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації. Наша лікарня підтвердила відповідність стандартам вищої категорії, зазначив Ігор Стасик.

Він також повідомив, що в той же день, 16 жовтня, в Департаменті охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації відбулось засідання Госпітальної ради Львівського госпітального округу. Було презентовано аналіз перспективної мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування І-ІІ рівнів області (БЛІЛ І-ІІ). До цього переліку ввійшло 9 закладів з понад 60 у Львівській області, в яких можна буде надавати невідкладну допомогу при таких станах як інфаркт чи інсульт. Трускавецька міська лікарня буде лікарнею планового лікування, зазначено на нараді.

Також Ігор Стасик повідомив, що станом на 18 жовтня в Трускавецькій лікарні декларації з сімейним лікарем уклали 19 303 особи, в тому числі по Трускавці – 16 565, іногородні – 2 738.

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