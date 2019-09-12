Трускавецька міськрада віддасть понад 8 млн грн найвідомішим тендерним махінаторам України, які «розпиляли» 4 млрд грн

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Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради 3 вересня підписало договір з ТОВ «Дорсервіс» на капітальний ремонт вул. Грушевського за 8,1 млн грн. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель Prozorro.

Згідно з угодою, фірма відремонтує вулицю до кінця 2021 року. Тут оновлять мережі водопостачання, дорогу та тротуари. При цьому «Дорсервіс» отримає 93 тис. грн прибутку, а на зарплати працівникам піде 520 тис. грн.

Вперше тендер на капремонт вул. Грушевського провели в 2017 році. Тоді 4-мільйонний підряд також отримала фірма «Дорсервіс». Однак у травні цього року договір розірвали через значне підвищення цін. Відтак замовлення подорожчало на 50% (на 4,2 млн грн).

На торгах єдиним конкурентом фірми-переможця було ПП «Дорожні роботи і К». Під час аукціону учасники не знижували своїх пропозицій, однак ціна «Дорсервісу» була на 396 тис. грн дешевшою. Підприємство «Дорожні роботи і К» не подало на торги усіх потрібних документів.

Обидва учасники у своїх кошторисах вказали однакові ініціали керівника генерального підрядника – «Присташ Ю. М.». Людина з таким ПІБ – Юрій Присташ – є керівником «Дорсервісу».

Крім того, компанія «Дорсервіс» надавала своєму конкурентові техніку та працівників. Про це свідчать документи підприємства «Дорожні роботи і К» з цьогорічного тендеру на ремонт дороги в Трускавці. Учасники зустрічаються на торгах вже втретє.

Фірма «Дорсервіс» зареєстрована 2003 року в Трускавці. Одним із засновників компанії є Едік Амірханян – він неодноразово був помічений у махінаціях під час тендерів на ремонти доріг. Також частка «Дорсервісу» належить комунальному підприємству Трускавецької міської ради «Наше місто», діяльність якого було припинено через збитковість. Іншими співвласниками «Дорсервісу» є Анджела Стерніцька та Богдан Винник.

Амірханян також був фактичним власником ТОВ «Будівельна компанія «Дорсервіс». Починаючи з 2009 року, ця фірма разом з ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та ПП «Дорлідер» (пізніше перейменована на ПП «Південьдортех») «розпиляла» на закупівлях в різних областях України понад 4 млрд грн. Цю схему детально написали в статті «Механіка змови: одеські «Дорлідери» на допитах» «Наші гроші». Суть тендерних махінацій полягала в тому, що компанії-конкуренти постійно контактували між собою, подавали на торги документи одне одного та систематично перераховували одне одному кошти.

У грудні 2017 року Антимонопольний комітет оштрафував ці фірми на понад 37 млн грн за антиконкурентні дії на торгах. Їм заборонено брати участь у відкритих торгах протягом трьох років.

Однак пізніше у змовників з’явився «нащадок» – ПП «Полтавабудцентр», фактичним власником якого є родич Єдіка Амірханяна – Араік Амірханян. Протягом двох останніх років ця фірма оскаржила дорожні тендери щонайменше на 24 млрд грн. У квітні цього року Араіка Амірханяна затримали працівники СБУ у приміщенні Антимонопольного комітету. Подробиці кримінального провадження невідомі. За даними миколаївського активіста «Дорожнього контролю» Дениса Борисова, компанії ухилялися від сплати податків.

Підприємство «Дорожні роботи і К.» зареєстроване 2016 року в смт. Журавно Жидачівського району. Фірма належить Ігорю Камінському, який також є керівником ПП «Дорсервіс-Захід Н.К.». Протягом 2018-2019 років підприємство «Дорожні роботи і К» не отримало жодного замовлення.

А от фірма «Дорсервіс» протягом останніх двох років отримала підрядів на 18,8 млн грн, враховуючи поточну угоду.

Наші Гроші. Львів

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