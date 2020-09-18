Трускавецькі діти – серед перших відвідувачів океанаріуму

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В кінці серпня у центрі Львова відкрили перший в Західній Україні океанаріум. На трьох поверхах колишнього кінотеатру «Київ» розмістили більше двадцяти акваріумів, у яких живуть як звичні рибки (акваріумні та річкові), так і мешканці Світового океану: акули, аравани, зелені черепахи. Загалом в океанаріумі три тисячі різних риб.

20 трускавецьких дітей віком до 14 років з багатодітних сімей стануть одними з перших відвідувачів Львівського океанаріуму. Вони поїхали туди сьогодні, 18 вересня, в супроводі начальника відділу у справах сім`ї, молоді та спорту ТМР Романа Коваля та головного спеціаліста відділу Наталії Карпович. Дітки сказали міському голові Андрію Кульчинському, що з нетерпінням хочуть наживо побачити дивовижних мешканців підводних глибин, зокрема акул. А своїми враженнями вони обов’язково поділяться з однокласниками, друзями, батьками та в соцмережах.

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