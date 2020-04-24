Трускавецькі вогнеборці врятували собаку від загибелі

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23 квітня о 17.09 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в м. Трускавець в озеро на території парку впала собака та не може самостійно вибратись. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області.

До місця події негайно виїхали вогнеборці 7-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Трускавець. По прибуттю до місця виклику, з’ясувалось що собака зайшла в озеро та загрузла в болоті. Тварина була дуже виснажена та вже не мала сил тримати голову. Чоловік, який виявив собаку, підтримував гілками дерев голову тварини, щоб вона не потонула. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою багра собаку було витягнуто на поверхню та на пожежному автомобілі доставлено Трускавецькій громадській організації «Мокрий ніс», де надають допомогу безпритульним тваринам (собакам).

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