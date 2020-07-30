Трускавецький парк «Адамівка» стає парком державного значення

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Вчора, 29 липня, Кабінет Міністрів України своїм рішенням підтримав проєкт Указу Президента України «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення».

Згідно з Указом, об’єктами природно-заповідного фонду загальнодержавного значення стануть нові три заказники і парки в Україні: ландшафтний заказник «Кручі» площею 172,24 га у Нікольському районі Донецької області, ботанічний заказник «Долина ірисів» площею 19,9952 га у Миколаївському районі Львівської області та парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Адамівка» площею 54,46 га у місті Трускавець Львівській області.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський наголосив, що Україна відстає у розвитку системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду порівняно з країнами Європи. І цим рішенням ми робимо крок до розширення мережі природно-заповідних територій України та збереження мальовничих та унікальних куточків країни. Він зазначив, що ці території є цінними природними ділянками, на яких виявлено різноманітні види рослин та тварин, які занесені до Червоної книги України. Включення до природно-заповідного фонду дозволить зберегти їх природні, історико-культурні, естетичні, виховні, наукові та оздоровчі цінності та розширить національну екологічну мережу України.

Відповідно до Указу Президента буде запроваджено режим охорони та збереження створених об’єктів та мають бути розроблені проєкти землеустрою щодо організації і встановлення меж охоронюваних ділянок.

Створення об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) є спільним рішенням місцевої влади, науковців та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Від Трускавця найбільше доклався до прийняття цього рішення депутат Львівської обласної ради, заступник міського голови Трускавця Олексій Балицький, котрий раніше очолював КП «Парк курортний» і добре обізнаний з усім, що стосується нашого парку «Адамівка».

Визнання трускавецького парку «Адамівка» об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення дає надію на додаткове фінансування цього затишного куточка нашого міста-курорту. Дотепер було лише два джерела фінансування, а саме місцевий бюджет і обласний. Зараз появляється можливість претендувати ще на два додаткові джерела фінансування: Державний Фонд охорони навколишнього природного середовища (ФОНПС) і Державний Фонд регіонального розвитку (ДФРР).

В 2008-2015 рр. на курортний парк було виділено всього лише 548 тис. 940 грн. з місцевого бюджету (тільки проєктні роботи та експертиза). Тоді в парк не було залучено жодної копійки з обласного чи державного бюджету, жодної копійки грантових коштів.

Натомість в період 2015-2020 рр. (перша каденція міського голови Андрія Кульчинського) в парк було вкладено 15 млн. грн. Замінено старі колектори, через які затоплювало весь парк, замощено доріжки, встановлено освітлення, тривають інші роботи.

За каденції Андрія Кульчинського на будівельні роботи (реконструкція) в парку було виділено:

– 2016 рік: 399 990 грн з місцевого бюджету та 800 000 грн з коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища,

– 2017 рік: 2 269 100 грн з місцевого бюджету та 2 000 000 грн з коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища,

– 2018 рік: 304 000 грн з місцевого бюджету та 2 000 000 грн з коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища,

– 2019 рік: 5 158 174 грн з місцевого бюджету та 2 000 000 грн. з коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища.

Трускавецький курортний парк – одне з найкращих місць відпочинку, релаксу, прогулянок наших відпочивальників. Всупереч поширеній думці, його назва «Адамівка» походить не від імені польського письменника Адама Міцкевича, пам’ятник якому встановлено в парку, а від імені польського князя Адама Сапіги, галицького політика, посла до Галицького крайового сейму та австрійського парламенту, великого симпатика українського національного руху, одного з активних ініціаторів реконструкції трускавецького парку в англійському стилі.

На території курортного парку «Адамівка» (м. Трускавець) розташовані водозабори мінеральних вод, надкаптажні дерев’яні будівлі над свердловинами джерел, музична альтанка, багато скульптурних композицій. У видовому складі рослинності переважають такі види: дуб, бук, граб, ясен, клен, каштан, вільха та ліщина, а серед рідкісних декоративних насаджень тут присутні сосна Веймутова, сосна кримська, сосна чорна, тис ягідний, тюльпанове дерево, софора японська, вишня сакура, платан західний, слива японська, барбарис, самшит, кизил, обліпиха, бузок угорський, роза-рогоза, магнолія, золотий дощ, платан, бархат амурський та ін.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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