Трускавецький водій наїхав на стебницького мотоцикліста

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Вчора, 11 вересня, близько 22.05 на автодорозі «Східниця-Пісочна» у Дрогобицькому районі сталася ДТП за участю автомобіля «Мазда» та мотоцикла «Альфа». Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області. Мотоцикліст травмований.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль «Мазда» під керуванням 43-річного мешканця міста Трускавець, та мотоцикл «Альфа», яким керував 34-річний мешканець міста Стебник. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, зокрема переломи, та був госпіталізований. Медики діагностували у нього «алкогольне сп’яніння».

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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