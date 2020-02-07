Трускавець має стати спортивним центром

07.02.2020 | Filed under: Публікації

Було б чудово, якби Трускавець розвивався не тільки як бальнеологічний курорт, а ще й як спортивний центр. Протягом останніх декількох років я неодноразово писав, говорив про це. А також проводив різного роду заходи: турніри, семінари.

В черговий раз хочу звернути увагу на стару котельню на вул. Івасюка. На цьому місці можна організувати шикарний спортивний простір: зал боксу або бойових мистецтв, гімнастичний зал.

Територія котельні межує з територією школи №2, на якій в запустінні знаходиться футбольне поле розміром 75х40 метрів. На цьому місці прекрасно вписується крите поле, де окрім тренувань можна проводити комерційні турніри серед дітей і дорослих (розміри дозволяють).

Поруч ДЮСК «Спортовець» з басейном, спортзалами, готелем, кафе. Це та територія, яка може й повинна стати спортивним кластером. Це спальні райони, які потрібно розвивати і зробити безпечними, оскільки можна передбачити опорний пункт правопорядку.

Зустрічаючись в різних містах з людьми спорту, чую одне і теж: «Як так, Трускавець не має інфраструктури, щоб приїжджати на відновлювальні збори (зараз боксери збиралися в польському Закопаному), проводити різного роду турніри, змагання?»

Статистика говорить, що до нашого міста по спорту їде всього 1% (!) туристів.

Розвиваючи курорт в тому числі і як спортивний, ми будемо мати додаткові надходження в бюджет і то немалі!

Спорт – це здоров’я!

Роман Матис

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