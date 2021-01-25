Трускавець на шляху змін (реалії сьогодення)

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Що було з нами в 2020 році?

Це був дивний, непередбачуваний, «стрьомний» рік, щедрий на проєкти та нові виклики.

Паніка, періоди апатії, нерозуміння того що буде далі, масова істерія, хвиля негативу, розпачу та плачу, шукання винних, намагання повернути курортника в місто. А ще боротьба між «стратегами» та «промоційниками», консерваторами та лібералами, міськими «елітами» – вибори. Золота осінь – карантин вихідного дня, мертвий листопад та грудень. Кінець року – азарт, драйв та смертельна втома.

Трохи аналітики

Статус Трускавця досі не визначений. За законом він не є курортом ані державного, ані місцевого значення. Комплексно розвиватись такому місту складно. Колись всесоюзна оздоровниця, місто обласного підпорядкування вперше за 70 років вибирало районних депутатів і опустилося до статусу центру ОТГ.

Все це обумовлено глобальним кадровим голодом управління містом. Основною проблемою громади є недоцільно роздутий бюрократичний апарат (4 заступники,та маса непотрібних управлінь та відділів – коєфіцвєнт корисної дії рівний нулю).

Низька інфраструктура комунікації. Депутати ТМР – представники різних течій осередків (керівники санаторно-курортних установ) – під партійними гаслами швидше вирішують власні проблеми, а не проблеми міста та ОТГ. Відсутня паспортизація громад та наявних бальнеологічних ресурсів.

З проведенням інженерних комунікацій, логістикою, впорядкуванням громадського простору, умовами для нормального функціонування бізнесу, тобто з усім, що залежить не від інвесторів, а від місцевої влади, тут завжди були і є проблеми. Як наслідок, проблеми з водопостачанням через небажання влади замінити керівництво водоканалом. В додаток призначення на керівні посади комунальних підприємств міста за принципом політичної доцільності.

Нюанси рекреації

В місті невелика кількість великих готелів – «Ріксос», «Міротель», «Лісова пісня» – довели на власному прикладі, що навіть в часи пандемії можна працювати ефективно.

Санаторно-курортні заклади ледь тримаються на плаву. Пробують змінити формат та шаблон діяльності ГКК «Карпати», військовий, «Женева» та «Хижина СПА». Приватні готелі та пансіонати важко сприймають зміни, власники та керівники не розуміють, що пандемія зробила дірку в кишенях курортників. Власники готельно-ресторанного бізнесу в більшості звітують про скорочення витрат та штату, і лише невелика кількість про введення нестандартних ідей та нових послуг.

Компенсувати власні витрати за рахунок підвищення вартості послуг – це вершина нахабства, жадібності та невміння дивитись в завтрашній день.

Продати низьку якість за великі гроші і втратити клієнта – з цією проблемою стикнувся Трускавець. Розвитку міста заважають «прокладки».

Створення депутатської комісії з промоції та туризму, наявність радника голови з туризму, заміна керівників комунальних підприємств «ТІКЦ» та радіо позитивного ефекту поки не дали. Незрозуміла мотивація влади: навіщо ТІКЦ віддати під офіс партії «Голос» та представництво мережі агенцій ФОП?

Складається враження, що комісія з промоції та апарат ТМР лобіюють інтереси готелю «365» як «монополіста» на ринку екскурсійно-готельних послуг та підлаштовується під обставини.

«Відрізнятись, або померти» – основний закон маркетингу. Ситуацію врятує не довготривала стратегія, а короткочасна тактика. Заміна непрацюючих гілок влади (сервісів, зон) на нові – зараз саме час знайти ці зони і поміняти на нові. Трускавецька влада проте більше схильна «тягнути кобилу за хвоста», ніж працювати по-новому. «Кобила здохла» – потрібно міняти звичні сторони та кліше. Світ вже не є таким, як колись. Тож треба навчитись мислити за межами стандартів та звичок, приймати нестандартні ідеї, створювати нові кейси та послуги, вміти надати гостям послуги за потребами – від цього залежить існування всієї ОТГ, а не лише міста.

Трускавець вступив в час маркетингових війн. Наскільки місцевий бізнес відповідальний та готовий забезпечити безпеку для клієнта, втілити нестандартні ідеї, надчисті готелі та транспорт надати гостям якісний (ідеальний) сервіс? Питання залишається відкритим.

Треба закривати та перепрофільовувати все, що не приносило прибутку в 2020 році. Вихід з кризи є, просто він лежить в іншій площині. Щоб почати, треба зробити перший крок.

Віктор Пиців

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