Трускавець переходить з «помаранчевої» зони до «жовтої»

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На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 27 серпня затвердили нові зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Жодна з територій Львівщини не потрапила до червоної зони.

Однак до помаранчевої зони віднесли міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області.

Натомість міста Борислав, Трускавець, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам’янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області потрапили до жовтої зони.

Нове епідемічне зонування почне діяти після опівночі 31 серпня.

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