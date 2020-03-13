Трускавець вшанував свого земляка-Героя Різняка-Макомацького

13.03.2020 | Filed under: Новини

12 березня виповнилася 99-та річниця від дня народження Почесного громадянина Трускавця, референта Служби безпеки Дрогобицького надрайонного проводу ОУН Романа Різняка (псевдо Макомацький).

Вшанувати земляка-Героя в день його народження в музеї історії міста зібралися небайдужі мешканці Трускавця. Генеральний директор Трускавецького Міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат», депутат Трускавецької міської ради Олег Карпин та режисер Борис Савченко розповіли про плани створити художній фільм про Різняка-Макомацького. В дискусії щодо концепції майбутнього фільму взяли активну участь директорка музею Галина Коваль, краєзнавці Ігор Ліщинський, Микола Іваник, режисери Тарас Варивода, Олег Бачинський, громадські діячі з Трускавця.

Завершенням вшанування пам`яті Романа Різняка-Макомацького стало спільне покладання квітів до пам`ятника Героєві.

Більше інформації про постать Романа Різняка-Макомацького – тут.

Фото Ірини Бердаль-Шевчик

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