Трускавець за 2019 рік сплатив ПДВ вдвічі більше, ніж Дрогобич

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В 2019 році Трускавець сплатив 169 457,8 тис. грн. податку на додану вартість. Це в 2,4 рази більше, ніж сплачено ПДВ містом Дрогобич (разом зі Стебником). Всього ж Дрогобиччина в 2019 році сплатила 307 349,7 тис. грн. ПДВ, в т.ч. Дрогобич – 71 054,3 тис. грн., Дрогобицький район – 23 988,2, Борислав – 42 849,4, Трускавець – 169 457,8 тис. грн. Частка Трускавця в сплаті ПДВ Дрогобиччиною становить 55%. Інформацію отримано з Державної податкової інспекції.

Населення Трускавця становить трохи більше 20 тисяч, населення Дрогобича – близько 80 тис. (зі Стебником майже 100 тисяч). Хоча в минулому місто Дрогобич було обласним центром, проте зараз локомотивом розвитку Дрогобиччини є саме Трускавець як курортна столиця України та осередок інституційної спроможності і сталого розвитку регіону.

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