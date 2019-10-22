Цього року на вулиці Помірецькій проведуть роботи по заміні каналізаційних колекторів

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Мешканці вулиці Помірецької та прилеглих до неї запитують, чому протягом літа не виконувалися роботи з ремонту ділянки цієї дороги між вул. Пристая та вул. Шашкевича.

Як повідомив начальник управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради Сергій Максимич, роботи не вдалося виконати через те, що аж чотири рази проводився тендер на виконання робіт. Першого разу в тендерних процедурах взяв участь тільки один учасник, через що ця пропозиція була відхилена, а на другий тендер пропозиції подали дві компанії, власниками яких є пов’язані між собою особи. Третій тендер теж не визначив переможця через невідповідність та неправильне оформлення поданих документів. І тільки за четвертим разом тендер визначив переможця – ТОВ «Дор-Сервіс».

Як повідомив заступник міського голови Трускавця Олексій Балицький, загальна сума проєкту реконструкції вулиці Помірецької становить біля 13 млн грн. В 2019 році будуть виконані земляні роботи на вул. Помірецькій (на ділянці між вул. Пристая та вул. Шашкевича) по розділенні каналізації та заміні побутового й ливневого колекторів. Кошторис робіт – 2,5 млн. грн. Асфальтування цього відрізку дороги буде здійснено в 2020 році.

Загальний проєкт реконструкції вулиці Помірецької передбачає виконання робіт від вул. Бандери до початку урочища Помярки (біля будівлі колишньої ГГРЕС ПрАТ «Трускавецькурорт»). В 2017-2018 роках були виконані роботи з заміни інженерних мереж та дорожнього полотна на ділянках від вул. Бандери до вул. Шашкевича та від вул. Пристая до вул. Карпатська.

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