Цього року на вулиці Помірецькій проведуть роботи по заміні каналізаційних колекторів

22.10.2019 | Filed under: Новини

Мешканці вулиці Помірецької та прилеглих до неї запитують, чому протягом літа не виконувалися роботи з ремонту ділянки цієї дороги між вул. Пристая та вул. Шашкевича.

Як повідомив начальник управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради Сергій Максимич, роботи не вдалося виконати через те, що аж чотири рази проводився тендер на виконання робіт. Першого разу в тендерних процедурах взяв участь тільки один учасник, через що ця пропозиція була відхилена, а на другий тендер пропозиції подали дві компанії, власниками яких є пов’язані між собою особи. Третій тендер теж не визначив переможця через невідповідність та неправильне оформлення поданих документів. І тільки за четвертим разом тендер визначив переможця – ТОВ «Дор-Сервіс».

Як повідомив заступник міського голови Трускавця Олексій Балицький, загальна сума проєкту реконструкції вулиці Помірецької становить біля 13 млн грн. В 2019 році будуть виконані земляні роботи на вул. Помірецькій (на ділянці між вул. Пристая та вул. Шашкевича) по розділенні каналізації та заміні побутового й ливневого колекторів. Кошторис робіт – 2,5 млн. грн. Асфальтування цього відрізку дороги буде здійснено в 2020 році.

Загальний проєкт реконструкції вулиці Помірецької передбачає виконання робіт від вул. Бандери до початку урочища Помярки (біля будівлі колишньої ГГРЕС ПрАТ «Трускавецькурорт»). В 2017-2018 роках були виконані роботи з заміни інженерних мереж та дорожнього полотна на ділянках від вул. Бандери до вул. Шашкевича та від вул. Пристая до вул. Карпатська.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Спортивні анонси
    18.10.2019 | 10:31

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеАфіша. Міжнародний турнір з боксу (0)У четвер 22 грудня 2016 р. о 16:00 Благодійний фонд «Спортовець» запрошує на загальні збори (0)Футбольна школа проводить набір дітей (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)

  • Оголошення для студентів та абітурієнтів
    17.10.2019 | 15:48

    Запрошуємо студентів і абітурієнтів Трускавця взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз – гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ. Наразі відкрито 2 номінації: – 30 000 грн. –  https://gym-training.com/ru/scholarship-ua (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@gym-training.com) – 17 000 грн. –  https://kyiv.repair/soczialnaya-programma-scolarship-ot-scz-kiev-remont.html (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship – scholarship@kyiv.repair) […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви