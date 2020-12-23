Тисяча двісті краплинок любові до Трускавця

0 SHARES Share Tweet

1200 позитивних світлин про Трускавець – по 5 кожного робочого дня протягом всіх чотирьох пір року. В дощ і спеку, в мороз і туман, в час багатолюддя і час карантинної порожнечі, в найрізноманітніших локаціях – щодня трускавчанка Ірина Шевчик (з дому Бердаль) міряла курорт кроками і робила якісні світлини. Коли її запитували, чому не робить фото витоків води, куп будівельного сміття чи незаасфальтованого провулку, то вона відповідала, що її місія в іншому – показувати красу. А краси у Трускавці дуже багато, потрібно вміти її побачити. І потрібно хотіти бачити красу, а не негатив.

1200 світлин Ірини Бердаль-Шевчик зараз експонуються в музеї історії міста-курорту. Презентація фотовиставки мисткині відбулася 22 грудня, в день святої Анни – покровительки матерів і золотошукачів. Символічно, що презентація відбувається в саме цей день, адже Ірина Шевчик – мама і золотошукач. Скарб, який вона знайшла і демонструє всьому світові – це Трускавець, його принади, його родзинки, його краса та неповторність, його архітектура та люди, його велич і багатство, його дух. Дух Трускавця – у зграйці голубів біля бювету, у шпилях костела чи надкаптажних споруд «Едварда» та «Фердинанда», у музичній альтанці і скульптурних композиціях, у плакучому букові та квіткових клумбах, у неквапній погідній аурі, яку може вловити своїм об’єктивом тільки пані Ірина.

Ірина Бердаль-Шевчик – не лише фотомисткиня. Вона – учасниця понад 70 виставок, з яких половина – персональні. Писанки, феї, ляльки-мотанки, вірші та есе, декорації та вишиванки, популяризація лемківської культурної спадщини та гурток бісероплетіння, студія «Цікавий Трускавець», відеорепортажі – чим би не зайнялася Ірина Шевчик, все їй вдається на славу. Так що 1200 світлин – це краплинки у морі того позитиву, яким вона живе, яким популяризує наш курорт. І від неї треба вчитися багатьом політикам, керівникам санаторно-курортних закладів, та й просто трускавчанам, які інколи забувають, що Трускавець – понад усе.

З вітальними словами на адресу мисткині в день презентації її фотовиставки виступили друзі: начальниця управління розвитку міста Трускавецької міської ради Наталія Скибак, директорка музею історії міста-курорту Галина Коваль, директорка Народного дому Людмила Лесишак, краєзнавець Ігор Ліщинський, поет Мар`ян Олексин, колеги з Народного дому Олена Соляник та Володимир Наконечний, начальниця юридичного відділу міськради, поціновувачка фотомистецтва Олена Савченко, екскурсовод Ігор Кеник, вчителька НВК «СЗШ №2-гімназія» Марія Мількович та інші. Свою творчість учасникам події, яка проходила зі строгим дотриманням всіх карантинних обмежень, дарували вихованці Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького Антон Тачівка та Анастасія Строкова (викладачка Мар`яна Кравчук), Андрій Сливка, Софія Сливка.

«Хочу, щоб в Трускавці завжди світило сонце! Бажаю бути промінчиком і зігрівати світ!» – бажає всім Ірина Шевчик і дарує одну з листівок, яким судилося стати фотоісторією Трускавця. На листівці зображена музична альтанка під час чотирьох пір року. А ще Ірина Шевчик дякує всім друзям, які підтримували її в місії несення краси Трускавця у світ широкий. І отримує подарунки – квіти, книгу Миколи Іваника «Спацер старими вулицями Трускавця» (до якої вона теж причетна, а як же інакше?) та хороші слова.

Трускавець! Ти можеш гордитися такими людьми, як Ірина Бердаль-Шевчик! Саме на таких позитивних людях, котрі день за днем невтомно і невпинно роблять важливу справу, тримається світ в цілому і наш курорт зокрема. Нехай буде реалізовано ще чимало світлих та потрібних проєктів на радість людям та прославу Трускавця. Щира подяка пані Ірині Шевчик за її творчість і популяризацію рідного міста-курорту!

Пресслужба Трускавецької міської ради

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)