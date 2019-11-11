Невизначеність в Трускавці

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Упродовж 2019 року наша редакція відслідковує розвиток унікальної ситуації в Трускавці. Наприкінці жовтня минуло півроку з часу прийняття рішення про створення спільного підприємства між ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» та Трускавецькою міськрадою. Базова мета СП – ефективне обслуговування та експлуатація свердловин, реалізація і постачання трускавецьких мінеральних вод. А в близькій перспективі – також ефективне підвищення туристичної привабливості Курортополісу. Про те, що змінилося і чи змінилося за півроку – читайте далі.

Партнерство заради розвитку

На початку цього року керівництво ПрАТ «Трускавецькурорт» запропонувало співпрацю з містом Трускавцем у вигляді створення спільного підприємства з видобування та користування мінеральними водами курорту. Це унікальна пропозиція, оскільки прецедентів, щоб приватний бізнес пропонував партнерство в рівних частках з громадою, в історії сучасної України немає.

Після тривалих перемовин міська влада та депутатський корпус зацікавилися пропозицією. У рамках цієї співпраці було ухвалено рішення міської ради (від 25.04.2019 року №1290) і 22 жовтня на баланс міста безоплатно було передано 15 важливих історичних та рекреаційних об’єктів, якими раніше володіло товариство. Тепер місту належать надкаптажні споруди «Едварда», «Фердинанда», «Броніслави», «Юзі», їхні колодязі, літній туалет, музична альтанка, більярдна, скульптура «Дитинство», пам`ятник Адаму Міцкевичу.

«Зараз маємо проміжний позитивний результат, але ще настане той час, коли всі об’єкти гідромінеральної бази перебуватимуть у власності міста”, – прокоментував передачу громаді об`єктів міський голова Трускавця Андрій Кульчинський: „Головне – побільше працювати, і поменше шкодити та заважати пустими балачками й беззмістовними обіцянками. Тепер місто має повне право та можливість інвестувати в те, що юридично належить громаді Трускавця, а також залучатиме грантові кошти для відновлення й реконструкції отриманих об’єктів», – зазначив А. Кульчинський.

Наразі за славетну Нафтусю та і загалом за мінеральні води Трускавця відповідає ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Зараз єдиним їх доходом, який мав забезпечити фінансування підприємства, а відповідно і обслуговування гідромінеральної бази, є плата за споживання питних мінеральних вод санаторіями та лікувальними закладами: як наливом так і через мінералопроводи в оздоровниці курорту.

Як розповів директор компанії Андрій Тарнавський, з доставкою через мінералопроводи усе зрозуміло: отримав за лічильником певну кількість води – оплатив. Хоча теж не завжди все гладко, це пов’язано з післяплатою. Буває заборгованість декілька місяців.

Найгірша ситуація з оплатою за споживання в бюветі. Механізм такий: санаторій чи пансіонат на добровільних засадах укладає з «ТЛВ» договір, згідно з умовами якого зобов’язується надавати товариству інформацію про кількість відпочивальників, які перебували в оздоровчому закладі. На основі цієї інформації товариство виставляє рахунок, а оздоровчий заклад його оплачує. Таких договорів щорічно укладають близько 37. Це менше половини оздоровчих та готельно-туристичних закладів, що працюють в Трускавці. Отже, хтось чесно платить, а хтось відверто дурить громаду. Відповідно, отриманих коштів є абсолютно недостатньо для належного фінансування видобутку та поставки мінеральних вод.

Загалом у Трускавці функціонують 83 суб’єкти господарювання, які надають послуги з розміщення відпочивальників, але лише 37 з них оплачують за такі послуги і то не завжди добросовісно. Тільки санаторій «Карпати», для прикладу, заборгував товариству 1 027 621 грн за минулий рік. У підсумку утворюється недофінансування. Коштів вистачає лише на заробітну плату, а на поточні витрати бракує. Теоретично, якби всі 83 суб’єкти господарювання уклали договори та оплачували, були б кошти на оновлення матеріальної бази, яка вже дуже застаріла.

«Наявна негативна ситуація зі станом оплати ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» за видобуток, транспортування та відпуск мінеральних лікувальних вод у бюветі №1 неодмінно призведе до закриття бювету та зупинить лікувальний процес на курорті. Дуже б цього не хотілося», – резюмує ситуацію Андрій Тарнавський.

Тож для виходу із невтішного економічного становища і було погоджено створення спільного підприємства. Коментує мер Трускавця Андрій Кульчинський: «Не може бути такого, що більшість санаторіїв, надаючи повний спектр санаторно-курортного лікування, не оплачує утримання мінеральної бази курорту. Це саме стосується гостей міста, які перебувають у приватних пансіонатах чи орендують квартири. Якщо місто повноправно увійде в спільне підприємство, ми зможемо переламати негативну тенденцію мінералогічного стану курорту».

Час підбити підсумки

Задекларованою ціллю роботи СП є створення разом з мерією та депутатським корпусом спільного корпоративного підприємства з розподілом часток у статутному капіталі та прибутку в рівних частках (50 на 50), яке здійснювало б обслуговування та експлуатацію свердловин, реалізацію і постачання трускавецьких мінеральних вод. Цей прибуток буде скеровано на потреби громади. Метою створення цього спільного підприємства є надання територіальній громаді міста можливості через утворені нею органи брати участь в управлінні та здійснювати контроль за експлуатацією Трускавецького родовища мінеральних вод.

«Ми впевнені, що створення спільного підприємства пішло б на користь трускавецькій громаді. Від його функціонування був би тільки позитив. Таким чином ми матимемо можливість повніше розкрити потенціал Трускавецького родовища та втілити розроблені проекти з розвитку та модернізації інфраструктури споруд і технічного оснащення, залучивши додатковий ресурси. Запровадження таких змін дасть новий поштовх для розвитку гідро-мінералогічної бази, забезпечить новий етап для розвитку міста-курорту. Наша мета – продовження процвітання Трускавця», – зазначає Андріан Драновський, генеральний директор ПрАТ «Трускавецькурорт».

Можна бути впевненим, що створення СП – це один з чинників розвитку як самого міста, так і громади Трускавця. І саме це є своєрідним лакмусовим папірцем, який чітко показує, що прихильники ідеї співпраці міста і найбільшого в місті бізнесу – це люди, які хочуть розвитку курорту. А хто перешкоджає цьому, піклується лише про власні інтереси в місті, а саме місто їм байдуже.

Перемовини про залучення фінансів місцева влада вже почала. Як розповів мер А. Кульчинський, триває діалог з Європейським банком реконструкції та розвитку, ЄІБ, державними банками отриманням кредиту СП під гарантії міста і ПрАТ «Трускавецькурорту». Кошти планують витратити на повну реконструкцію бювету, навколишньої території та інші нагальні потреби, – відзначив А.Кульчинський: «Я зараз не хочу говорити про потенційні прибутки, вони будуть після погашення кредиту. Головне тут не гроші, а збереження та розвиток наших мінеральних вод і підприємства. Це світле майбутнє всього міста, запорука його розвитку і процвітання. Працюватимуть бювети, буде якісна вода, зросте рівень охорони мінеральних вод – тоді й відпочивальників побільшає на курорті, санаторії працюватимуть, трускавчани отримуватимуть зарплату, а місто – податки».

Однак наразі далі розмов справа не посунулась, оскільки спільне підприємство упродовж 6 місяців офіційно не почало діяти. І немає жодного чіткого розуміння, коли буде прийняте фінальне рішення про запуск підприємства. При достатньо чіткій позиції мера щодо створення СП, виникають питання щодо того, чи міська рада дійсно налаштована на прийняття формату роботи у вигляді СП. Потрібно більше послідовних рішень та динаміки в діях. Все це викликає масу популістських заяв та промов від різних політичних сил Трускавця, які перед місцевими виборами більше налаштовані на само піар і присутність в інформаційному просторі міста, ніж на вирішення його проблем. А проблеми існують…

Вперед у минуле?

Для повноти картини додамо нещодавно представлені результати соціологічного опитування «Туристична привабливість міста Трускавець», проведеного Sociological Think Tank. Ці результати можна вважати закликом до дії всіх, хто хоче розвитку Трускавця.

Наявний образ туриста за дослідженням на 66% складається з людей віком старших за 50 років. Лише кожен п’ятий з них не досяг 41-річного віку. Публіка формує смаки та уподобання, тож саме ця вікова категорія і визначає наразі майбутнє курорту. Для них, згідно з опитуванням, він пов’язаний, в першу чергу, з такими поняттями, як зустріч з молодістю та ретро. Зважаючи на їхній вік, це люди радянського часу. Прикро визнавати, але чим більше Трускавець буде відрізнятися від „радянського санаторію”, тим сумніше їм буде.

Справа тут в банальній ностальгії. Бо люди, які всією душею сумують за тими часами, є однозначно переконані, що держава їм щось винна, а більшість благ, від проживання до мінеральної води, мають бути безкоштовними. Але жили вони в інших реаліях і передають думку минулого, вже неактуальну сьогодні. Чи варто орієнтуватися на них? Тримаючи курорт на тому ж рівні, місто відкочується назад. 83% опитаних туристів є з України. А що робити у пост-совкому просторі Трускавця тим іншим 17%? Людям з Європі? Не орієнтуючись на їхні потреби, руху в напрямку європейських стандартів не буде ніколи.

Дуже цікавими є дані щодо найулюбленіших місць проживання відпочивальників в Трускавці: заклади, які є в пріоритеті у туристів, а саме готелі, квартири і більшість санаторіїв – а це десь 70-80% всіх гостей курорту, за використання мінеральної води не платять. Хоча саме належна якість цієї води і вчасна доставка у бювети забезпечує їм всім наявність відпочивальників. І тут не варто згадувати про умови проживання і сервіс, адже головне, що приваблює людей у Трускавець – це його лікувальні мінеральні води. Дивно, що ніхто з власників віл, санаторіїв та квартир під оренду так не думає. Совок – це не відсутність пластикових вікон, це все ж таки ставлення до життя.

Тож якщо все залишатиметься у Трускавці так як є, то виникає загроза повної або часткової зупинки роботи ТЛВ, які обслуговують гідромінеральну базу курорту. А зупинка видобутку, – це припинення постачання води в санаторії і відповідно закриття бювету. Про таке навіть не хочеться думати, адже це може стати крахом для всього Трускавця.

«Саме наше підприємство формує вагомість курорту Трускавець, бо зі всіх куточків України та з інших держав їдуть люди споживати знамениту «Нафтусю» Трускавецького родовища. Їдуть не тільки лікуватись, а й профілактично оздоровлюватися”, – каже директор ТЛВ Андрій Тарнавський. „Нині для нас дуже важлива підтримка мешканців міста, громади та депутатів, щоб рухатися вперед, знайти джерела фінансування. Інших шляхів на сьогодні не існує, крім цивілізованої організації оплати послуг за видобуток, транспортування та відпуск мінеральних вод».

Віталій Петриківський, Leopolis.News

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